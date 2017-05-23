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Павильоны, будки и заборы - все под снос. Мэрия продолжает очищать улицы

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360294_pa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427489-ru.html

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23 мая 2017, 10:42       Комментарии

В столице продолжается снос незаконных строений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
Управлением землепользования и строительства совместно с МП "Тазалык" произведен демонтаж 6 объектов и 50 рекламных конструкций и штендеров незаконно установленных на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов.
Так, на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Ала-Арчинской снесены два незаконно установленных контейнера под вулканизацию и замену масел. На пересечении улиц Ахунбаева-Репина в рамках "Концепции развития дорожной инфраструктуры города Бишкек 2017-2019 гг." произведен снос капитального забора длиной 50 метров. Такая же участь постигла металлического забора длиной 27 метров на улице Боконбаева, №132. На улице Панфилова, №97 снесены две незаконно установленные металлические будки.
Также произведен демонтаж рекламных конструкций и штендеров в количестве 50 штук по улице Патриса Лумумбы от Дэн-Сяопина до Профсоюзной. Ранее владельцам вышеуказанных адресов были выданы уведомления.

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