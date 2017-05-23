Вышла новая песня Алмазбека Атамбаева - "Я вас люблю"

23 мая 2017, 10:28 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Вышла очередная песня Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева под названием "Я вас люблю" на русском языке.

На канале YouTube 22 мая студия Toptash опубликовала новый клип на седьмую песню Президента А.Атамбаева - "Я вас люблю" режиссера Мирлана Саткымбаева.

Отметим, в 20 мая в Сети появилась песня "Энекем", посвященная матери на кыргызском языке. До этого были песни "Нелепые слова", "Судьбе назло", "Я не могу без тебя жить", "Мне не страшно умирать" на русском языке и "Кыргызстаным" на кыргызском.