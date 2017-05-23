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Мэрия Бишкека снесла забор длиной 50 метров и контейнеры под вулканизацию и замену масел

 

Фотографии: akipress.kg

        

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427487-ru.html

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23 мая 2017, 10:20       Комментарии

Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека и предприятие "Тазалык" произвели демонтаж 6 объектов и 50 рекламных конструкций и штендеров, незаконно установленных на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
Так, на пересечении улиц Жибек Жолу и Ала-Арчинской снесены 2 незаконно установленных контейнера под вулканизацию и замену масел. На пересечении улиц Ахунбаева-Репина в рамках "Концепции развития дорожной инфраструктуры города Бишкек 2017-2019" произведен снос капитального забора длиной 50 метров. На улице Боконбаева, 132 произведен снос незаконно установленного металлического забора длиной 27 метров. На улице Панфилова, 97 снесены 2 незаконно установленные металлические будки.
Также произведен демонтаж 50 рекламных конструкций и штендеров по улице Патриса Лумумбы от улицы Дэн Сяопина до улицы Профсоюзной. Ранее владельцы этих объектов получили уведомления.

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