Семья отравилась устуканами с тоя

23 мая 2017, 10:00 Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. В Кадамджайском районе Баткенской области членов одной семьи (отец, мать и трое детей) 22 мая госпитализировали с пищевым отравлением, сообщила пресс-служба Минздрава.

Врачи выяснили, что 21 мая семья была на тое, откуда привезла устуканы (вареное мясо), которые хранились в полиэтиленовом пакете.

Вечером того же дня мясо было съедено, а уже на следующее утро у всех членов семьи появились рвота и боли в животе.

Им промыли желудки в территориальной больнице. Состояние госпитализированных удовлетворительное, они получают соответствующее лечение.