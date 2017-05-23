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Семья отравилась устуканами с тоя

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427486-ru.html

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В Джалал-Абадской области семья отравилась угарным газом

23 мая 2017, 10:00       Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. В Кадамджайском районе Баткенской области членов одной семьи (отец, мать и трое детей) 22 мая госпитализировали с пищевым отравлением, сообщила пресс-служба Минздрава.
Врачи выяснили, что 21 мая семья была на тое, откуда привезла устуканы (вареное мясо), которые хранились в полиэтиленовом пакете.
Вечером того же дня мясо было съедено, а уже на следующее утро у всех членов семьи появились рвота и боли в животе.
Им промыли желудки в территориальной больнице. Состояние госпитализированных удовлетворительное, они получают соответствующее лечение.

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