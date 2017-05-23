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Моралес назвал Трампа деспотом за отношение к мигрантам, женщинам и насилию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360289_mo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427485-ru.html

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В Тель-Авиве перед визитом Трампа автомобиль протаранил толпу пешеходов

23 мая 2017, 9:46       Комментарии

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что его коллега Дональд Трамп является деспотом, так как он негативно относится к мигрантам и женщинам, а также провоцирует насилие, передает RT.
"Единственным деспотом в мире является Трамп, поскольку он дискриминирует мигрантов и женщин, а также побуждает к насилию и вторжениям в другие страны мира", - написал он в своём Twitter.
Único déspota en el mundo es Trump por discriminar a migrantes y mujeres, e impulsar agresión e intervención a pueblos del mundo. Ridículo.
- Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 22 мая 2017 г.
Ранее президент Боливии Эво Моралес в интервью СМИ заявил, что странам, особенно государствам Латинской Америки, Карибского бассейна и Африки, следует объединиться, чтобы противостоять политике США, которая направлена против человечества.

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