Моралес назвал Трампа деспотом за отношение к мигрантам, женщинам и насилию

23 мая 2017, 9:46 Комментарии

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что его коллега Дональд Трамп является деспотом, так как он негативно относится к мигрантам и женщинам, а также провоцирует насилие, передает RT.

"Единственным деспотом в мире является Трамп, поскольку он дискриминирует мигрантов и женщин, а также побуждает к насилию и вторжениям в другие страны мира", - написал он в своём Twitter.

Único déspota en el mundo es Trump por discriminar a migrantes y mujeres, e impulsar agresión e intervención a pueblos del mundo. Ridículo.

- Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 22 мая 2017 г.

Ранее президент Боливии Эво Моралес в интервью СМИ заявил, что странам, особенно государствам Латинской Америки, Карибского бассейна и Африки, следует объединиться, чтобы противостоять политике США, которая направлена против человечества.