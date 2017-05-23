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В Непале сожжены тысячи шкур тигров и рогов носорогов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360291_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427483-ru.html

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23 мая 2017, 10:08       Комментарии

Власти Непала организовали сожжение более четырех тысяч фрагментов тел животных, занесенных в Красную книгу. Среди них - шкуры снежного барса, тигров, дымчатых леопардов и рога носорогов, передает Би-би-си.
Все эти останки преданы огню в провинции Читван в 200 километрах к югу от столицы страны Катманду.
Министр иностранных дел Непала Шаран Махат лично поджег фрагменты во внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО национальном парке Читван в Международный день биологического разнообразия, отмечаемый 22 мая.
"Надеемся, что сожжение частей тел погибших животных станет важным посланием: что они ценны только тогда, когда звери живы, а не когда они мертвы. Это, как мы рассчитываем, в конце концов отобьет охоту у браконьеров", - сказал Непальской службе Би-би-си пресс-секретарь министерства охраны лесов и почв страны Махешвар Дхакал.
Последний раз подобное мероприятие в Непале проводилось 20 лет назад.
"Нет никакого смысла тратить кучу денег на защиту и охрану вещей, которые впоследствии придут в упадок", - добавил Дхакал.
Поголовье индийских носорогов и тигров в Непале за последние два десятилетия заметно увеличилось, причем большинство из них как раз проживает в Читване.
Согласно официальной информации, на территории этой гималайской республики сейчас живут 198 тигров и 645 носорогов. 20 лет назад здесь жил всего 91 тигр, а также 372 носорога.
Официальные лица уверены, что за увеличением популяций стоят ужесточение мер по противодействию браконьерам, приведение пастбищ в порядок и просвещение населения.
При этом власти решили не сжигать 1,1 тонны слоновых бивней по весьма неожиданной причине: в Непале нет печи, способной работать при температурах выше 900 градусов Цельсия. Это необходимо, чтобы слоновая кость превратилась в уголь.

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