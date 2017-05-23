В школах Иссык-Кульской области в день последнего звонка порядок будут обеспечивать более 300 милиционеров

23 мая 2017, 10:03 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. В период подготовки и проведения торжественного мероприятия "Последний звонок" на территории Иссык-Кульской области общественную безопасность будут обеспечивать 320 сотрудников милиции. Об этом сообщает перс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По завершению учебного года в более чем 192 образовательных учреждениях Иссык-Кульской области пройдут торжественные мероприятия "Последний звонок". В мероприятиях планируется участие более 12 тысяч выпускников. Основная часть праздничных мероприятий состоится 25 мая.

Отделом общественной безопасности УВД Иссык-Кульской области подготовлен план основных мероприятий в период подготовки и проведения "Последних звонков". В территориальных подразделениях области разработаны планы, расчеты сил и средств, задействованных на обеспечение охраны общественного порядка и дорожной безопасности при проведении праздничных мероприятий.

Как отметили в УВД, за каждой школой будут закреплены ответственные из числа руководящего состава отделов милиции. На прилегающих к школам территориях будут нести службу сотрудники патрульной милиции. Кроме этого, около каждого общеобразовательного учреждения будут выставлены посты дорожно-патрульной службы ОПМ МВД КР по Иссык-Кульской области с целью обеспечения безопасности дорожного движения на прилегающей территории.

На охрану общественного порядка и безопасности будет задействовано 320 сотрудников милиции, а также сотрудники частных охранных предприятий, которые будут обеспечивать порядок непосредственно в здании общеобразовательных учреждениях.

В ходе работы в образовательных учреждениях с учащимися, педагогическими коллективами, другими работниками проводятся профилактические беседы о соблюдении общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий, надлежащем поведении, бдительности всех участников мероприятий.

Территориальными органами внутренних дел области внесены предложения в органы местного самоуправления о запрете продажи спиртных напитков в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающей к ним территории.

Перед проведением торжественных мероприятий будет организовано комплексное обследование школ на предмет выявления взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием специальных технических средств и служебных собак.

В дни проведения торжественных мероприятий, посвященных "Последнему звонку", в целях контроля и оказания практической помощи в закрепленные территориальные горрайорганы внутренних дел будет осуществлен выезд руководителей-кураторов центрального аппарата УВД Иссык-Кульской области.

Сотрудники милиции напоминают будущим выпускникам, а также их родителям, что в случае выявления в общественных местах подростков в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками милиции будут составлены административные протоколы и будут привлечены к административной ответственности.