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Два кыргызских фильма получили призы на международном фестивале в Севастополе

Источник:
http://kabar.kg/news/dva-kyrgy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427481-ru.html

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23 мая 2017, 10:07       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Два документальных фильма из Кыргызстана получили призы на международном фестивале "Победили вместе". Об этом говорится на сайте www.kyrgyzcinema.com.
Как отмечается, XIII международный фестиваль документальных фильмов "Победили вместе" прошел в Севастополе с 14 по 19 мая.
Приз за лучший дебют получил фильм "Уроки Айтматова" (режиссер Рысбай Садыков).
Фильм "Спасибо, доктор!" (режиссер Адилет Каржоев) выиграл Специальный приз прессы "за гуманистическую миссию в документальном кино".
Напомним, два документальных фильма из Кыргызстана были отобраны на фестиваль "Победили вместе".
В конкурс документальных фильмов "Отражение" включен фильм Адилета Каржоева "Спасибо, доктор" (Кыргызстан, Франция, Польша, 2016, 26 мин.). Герой фильма – знаменитый кыргызский хирург Эрнст Хашимович Акрамов.
Всего в данный конкурс было отобрано 14 картин из разных стран - России, Польши, Бельгии, Германии, Франции и др.
Во внеконкурсную программу "Киношколы" был включен фильм Рысбая Садыкова "Уроки Айтматова" (ВГИК, 2017, 25 мин. 52 сек.). Это дипломная работа Рысбая Садыкова.
Как сообщил сам Рысбай Садыков, "Уроки Айтматова" - фильм биографический, о жизни великого писателя Чингиза Айтматова. В фильме принимают участие младшая сестра Чингиза Торекуловича - Роза Торекуловна и Народный артист КР, кинорежиссер Геннадий Базаров.

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