Семья в Кадамджае отравилась мясом, которое принесли с тоя

23 мая 2017, 9:18 Комментарии

22 мая в инфекционное отделение Кадамджайской территориальной больницы госпитализированы члены одной семьи из 5 человек (отец, мать и трое детей) с пищевым отравлением. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В ходе эпидемиологического расследования Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Кадамджайского района установлено, что утром 21 мая житель села Охна Кадамджайского района был на тое, откуда принес домой вареное мясо, которое хранилось в полиэтиленовом пакете. Данное мясо съели вечером с семьей. 22 мая, примерно в шесть утра у всех членов семьи появились боли в животе и рвота.

Семья сразу же обратилась за медицинской помощью в Кадамджайскую территориальную больницу. Проведено промывание желудка, пробы отправлены для исследования в бактериологическую лабораторию. Состояние госпитализированных удовлетворительное, получают соответствующее лечение.

По словам директора департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Толона Исакова, с повышением температуры воздуха будет расти риск возникновения пищевого отравления.

"Возможны вспышки острых кишечных инфекционных заболеваний и в том числе пищевых отравлений с охватом большого количества людей, например, как в Андижанской области Узбекистана. В связи с этим мы дали задание своим подведомственным учреждениям (центрам Госсанэпиднадзора) территориальным, районным, областным, чтобы они усилили надзор, особо обращая внимание на пункты общественного питания и торговли, за работой молокоперерабатывающих предприятий. В случае выявления грубых санитарных нарушений будут приниматься самые жесткие меры вплоть до приостановления функционирования данных объектов с наложением административных штрафов и передачей материалов в правоохранительные органы. Сейчас этими вопросами занимаются территориальные центры Госсанэпиднадзора", - отметил он.