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Судебный процесс в отношении Текебаева и Чотонова будет открытым

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360286_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427479-ru.html

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23 мая 2017, 9:21       Комментарии

Уголовное дело в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций КР Дуйшена Чотонова будет рассматривать Первомайский районный суд столицы.
Первое заседание назначено на 5 июня. Об этом сообщили в приемной судьи, который и будет рассматривать дело. Источник также добавил, что судебный процесс будет открытым.
Ранее исполняющий обязанности лидера фракции "Ата Мекен" депутат Алмамбет Шыкмаматов выразил мнение, что, возможно, суд может пройти за закрытыми для прессы дверями. Однако Бакыт Жумашев, адвокат Дуйшена Чотонова, заявил, что не видит оснований для этого.
Омурбек Текебаев обвиняется в коррупции по заявлению российского предпринимателя Леонида Маевского о передаче им Текебаеву в 2010 году одного миллиона долларов за содействие в покупке акций компании "Мегаком". 25 февраля 2017 года Генпрокуратурой КР было возбуждено уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество". На следующий день оба политика были задержаны.
Текебаев и Чотонов находятся в СИЗО ГКНБ. В партии "Ата Мекен" считают, что они невиновны, а уголовное преследование носит политический характер.

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