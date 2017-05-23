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Отвлечься от процедур. В Наццентре фтизиатрии появилась детская площадка

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360285_ot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427478-ru.html

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23 мая 2017, 9:24       Комментарии

Сотрудники и волонтеры Красного Полумесяца Кыргызстана установили детскую площадку для детей при Национальном центре фтизиатрии. Теперь маленькие пациенты смогут отвлекаться от своих процедур в больнице и играть на свежем воздухе.
Это событие стало важным в особенности для родителей, которые с нетерпением ждали торжественного открытия новой площадки.
Напомним, в центре лечатся дети, больные туберкулезом.
Красный Полумесяц Кыргызстана помогает детям на протяжении многих лет: это и детские дома, и реабилитационные центры для беспризорных.

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