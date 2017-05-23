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Взрыв в Манчестере: около 20 погибших, полиция подозревает теракт

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360287_vz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427477-ru.html

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23 мая 2017, 9:29       Комментарии

Полиция Манчестера (Великобритания) сообщила, что в результате взрыва в концертном зале в центре города погибли по меньшей мере 19 человек и еще 50 получили ранения. Полиция рассматривает произошедшее как террористический акт, передает Би-би-си.
После служба скорой помощи уточнила, что число раненых в результате этого инцидента составило 59 человек.
Согласно заявлению полиции Манчестера, примерно в 22.35 в понедельник стали появляться сообщения о том, что сотни зрителей в панике покинули концертный зал в центре этого города на севере Англии после того, как они услышали звук, похожий на взрыв. В это время в зале Manchester Arena заканчивался концерт американской поп-певицы Арианы Гранде.
Одни сообщают, что слышали два громких хлопка. Другие очевидцы рассказывают об одном резком звуке.
@cnnbrk Here's a video of the moment the bomb detonated #ManchesterArena #manchester pic.twitter.com/EvrD6kxJmL
- Jimmy (@JAMES19KELLY81) 23 мая 2017 г.
Британская транспортная полиция сообщает, что взрыв произошел в фойе Manchester Arena.
Сотрудники скорой помощи рассказали корреспонденту Би-би-си, что у пострадавших были "ранения как от шрапнели".
Полиция распространила заявление, в котором призывает людей не приближаться к концертному залу.
В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, как к Manchester Arena приезжают машины экстренных служб.
На другой видеозаписи видно, как люди в спешке покидают зал.
THE POLICE JUST ARRESTED THE TERRORIST#ARIANA #manchester #manchesterarena
pic.twitter.com/DvbLv102GS
- AVPARIS7 (@avparis7) 23 мая 2017 г.
19 dead, 50 injured in #ManchesterArena explosion. Being treated as a terror incident. https://t.co/RaoedzKYpV pic.twitter.com/LJmydjJTnr
- BBC North West (@BBCNWT) 23 мая 2017 г.
Один из очевидцев, бывший на концерте, рассказал, что взрыв произошел сразу после того, как певица закончила программу и зрители направились к выходу.
Другой посетитель концерта сказал Би-би-си, что видел, как после взрыва на полу оставались лежать от 20 до 30 человек.
Близлежащий вокзал Виктория эвакуирован.
В "Твиттере" местные жители предлагают приют тем, кто из-за случившегося не смог уехать из Манчестера.

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