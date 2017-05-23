В Бишкеке пройдет фестиваль мороженого

23 мая 2017, 9:28 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке d парке "Фламинго" 2 июля состоится фестиваль мороженого.

По словам организаторов, данный фестиваль будет проходить в третий раз, обычно ранее его проводили в начале июня.

"В этом году передвинули дату, из-за орозо. Это мероприятие приурочено к всемирному дню мороженого", - сообщили организаторы.

Праздник, обещают организаторы, будет насыщен веселой культурной программой с участием артистов цирка, танцевальных коллективов, детских шоу, КВНщиков и звезд кыргызской эстрады.