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В Кадамжае отравилась семья из пяти человек

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kadamzh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427475-ru.html

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23 мая 2017, 9:34       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. В инфекционное отделение Кадамжайской территориальной больницы Баткенской области накануне госпитализированы члены одной семьи из 5 человек (отец, мать и трое детей) с пищевым отравлением. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.
В ходе эпидрасследования Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Кадамжайского района установлено, что 21 мая 2017 года, утром, житель села Охна Кадамжайского района был на тое, откуда принес домой вареное мясо, которое хранилось в полиэтиленовом пакете. Данное мясо съели вечером с семьей. 22 мая 2017 года примерно в 6.00 утра у всех членов семьи появились боли в животе и рвота.
"В 07:45 они обратились за медицинской помощью в приемное отделение Кадамжайской территориальной больницы. Проведено промывание желудка, промывные воды отправлены для исследования в бактериологическую лабораторию. Состояние госпитализированных удовлетворительное, получают соответствующее лечение", - говорится в сообщении.
По словам директора департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава КР Толона Исакова, с повышением температуры воздуха будет расти риск возникновения пищевого отравления, возможны вспышки острых кишечных инфекционных заболеваний и в том числе пищевых отравлений, с охватом большого количества людей.
"В связи с этим мы дали задание своим подведомственным учреждениям (центрам госсанэпид надзора) территориальным, районным, областным, чтобы они усилили надзор, особо обращая внимание на пункты общественного питания и торговли, за работой молокоперерабатывающих предприятий. В случае выявления грубых санитарных нарушений будут приниматься самые жесткие меры вплоть до приостановления функционирования данных объектов с наложением административных штрафов и передачей материалов в правоохранительные органы. Сейчас этими вопросами занимаются территориальные центры госсанэпиднадзора", - сказал он.

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