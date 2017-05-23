В 1,5 раза увеличились переводы мигрантов в Кыргызстан

23 мая 2017, 9:24 Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. Денежные переводы мигрантов из-за рубежа в Кыргызстан за январь-март 2017 года увеличились на 142 миллиона 670 тысяч долларов, сообщили в Национальном банке КР.

В январе-марте прошлого года объем переводов мигрантов составил 301,8 миллиона долларов, тогда как за 3 месяца 2017-го - 444 миллиона 470 тысяч долларов. Нацбанк отмечает, что почти все средства перечислены мигрантами из России - 433,1 миллиона (290,9 миллионов за аналогичный период прошлого года). Также были переводы из Казахстана - 0,8 миллиона долларов, остальные средства поступили из дальнего зарубежья.

По разным данным, за рубежом трудится от полумиллиона до миллиона кыргызстанцев, более 80 процентов из них - в России. Переводы мигрантов очень важны для страны и составляют примерно треть ВВП.