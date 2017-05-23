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Новости Кыргызстана

В результате взрыва в Манчестере погибло 19 человек, десятки раненыВ результате взрыва в Манчестере погибло 19 человек, десятки ранены

В 1,5 раза увеличились переводы мигрантов в Кыргызстан

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427472-ru.html

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В Иркутске пропала 22-летняя уроженка Кыргызстана

23 мая 2017, 9:24       Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. Денежные переводы мигрантов из-за рубежа в Кыргызстан за январь-март 2017 года увеличились на 142 миллиона 670 тысяч долларов, сообщили в Национальном банке КР.
В январе-марте прошлого года объем переводов мигрантов составил 301,8 миллиона долларов, тогда как за 3 месяца 2017-го - 444 миллиона 470 тысяч долларов. Нацбанк отмечает, что почти все средства перечислены мигрантами из России - 433,1 миллиона (290,9 миллионов за аналогичный период прошлого года). Также были переводы из Казахстана - 0,8 миллиона долларов, остальные средства поступили из дальнего зарубежья.
По разным данным, за рубежом трудится от полумиллиона до миллиона кыргызстанцев, более 80 процентов из них - в России. Переводы мигрантов очень важны для страны и составляют примерно треть ВВП.

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