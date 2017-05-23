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Судебный процесс в отношении Текебаева и Чотонова будет открытым

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sudebn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427470-ru.html

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23 мая 2017, 9:02       Комментарии

Уголовное дело в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций КР Дуйшена Чотонова будет рассматривать Первомайский районный суд столицы.
Первое заседание назначено на 5 июня. Об этом сообщили в приемной судьи, который и будет рассматривать дело. Источник также добавил, что судебный процесс будет открытым.
Ранее исполняющий обязанности лидера фракции "Ата Мекен", депутат Алмамбет Шыкмаматов выразил мнение, что, возможно, суд может пройти за закрытыми для прессы дверями. Однако Бакыт Жумашев, адвокат Дуйшена Чотонова, заявил, что не видит оснований для этого.
Напомним, депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и экс-министра ЧС Дуйшенкула Чотонова обвиняют по статьям "Коррупция" и "Мошенничество".

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