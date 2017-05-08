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Новости Кыргызстана

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В результате взрыва в Манчестере погибло 19 человек, десятки ранены

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-rezu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427469-ru.html

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Близ Бишкека нашли тело 15-летнего подростка с ножевыми ранениями

23 мая 2017, 9:13       Комментарии

Взрыв произошел сразу после выступления американской поп-звузды Арианы Гранде, причиной, скорее всего, был теракт
19 человек погибло, 50 было ранено в результате взрыва на концертной арене в англиийском городе Манчестер после концерта американской поп-звезды Арианы Гранде.
Причины взрыва неизвестны, но, по сообщениям местных средств информации, полиция рассматривает иницидент как террористический акт. BBC со ссылкой на представителей полиции передает о том, что на стадионе было обнаружено второе взрывное устройство неподалеку от места первого взрыва.
После взрыва толпа зрителей в панике бросилась к выходам.

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