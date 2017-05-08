В результате взрыва в Манчестере погибло 19 человек, десятки ранены

23 мая 2017, 9:13 Комментарии

Взрыв произошел сразу после выступления американской поп-звузды Арианы Гранде, причиной, скорее всего, был теракт

19 человек погибло, 50 было ранено в результате взрыва на концертной арене в англиийском городе Манчестер после концерта американской поп-звезды Арианы Гранде.

Причины взрыва неизвестны, но, по сообщениям местных средств информации, полиция рассматривает иницидент как террористический акт. BBC со ссылкой на представителей полиции передает о том, что на стадионе было обнаружено второе взрывное устройство неподалеку от места первого взрыва.

После взрыва толпа зрителей в панике бросилась к выходам.