"Северэлектро" отключает более 2,5 тысяч абонентов за долги

23 мая 2017, 8:56 Комментарии

ОАО "Северэлектро" планирует сегодня, 23 мая, дистанционно отключить за несвоевременные платежи электроснабжение более 2,5 тысячи бытовых абонентов.

По состоянию на 23 мая сумма задолженности бытовых абонентов по Бишкеку составляет 47 млн сомов, в том числе:

<li>по Свердловскому району – 12 млн сомов;</li><li>Ленинскому району – 21 млн сомов;</li><li>Октябрьскому району – 5 млн сомов;</li><li>Первомайскому району – 9 млн сомов.</li>

Напомним, ОАО "Северэлектро" принимает платежи в режиме реального времени. Информация об оплате счета за электроэнергию в платежных терминалах "Мобильник", QIWI и кассах "Айыл Банка" появляется в базе данных "Северэлектро" моментально в режиме реального времени. Теперь электроснабжение потребителей с так называемыми "умными" счетчиками (счетчики АИИСКУЭ), дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер "Северэлектро". Далее с сервера автоматизированная система без участия человека посылает сигнал на подключение прибора учета абонента.