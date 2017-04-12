ЦИК утвердила список депутатов местных кенешей, досрочно сложивших полномочия, и избранных вместо них кандидатов

23 мая 2017, 8:33 Комментарии
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов утвердила решения Лейлекской, Сулюктинской, Сокулукской, Таласской городской и Нарынской городской территориальных избирательных комиссий о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов местных кенешей и передаче вакантных мандатов следующим за избранными депутатами кандидатам. Список депутатов местных кенешей, досрочно сложивших депутатские полномочия
<table border="1"> <tr> <td> №
</td> <td> Наименование местных кенешей
</td> <td> Ф.И.О депутатов местных кенешей, досрочно сложивших депутатские полномочия
</td> <td> Причина сложения депутатских полномочий
</td> <td> № и дата Решения ТИК о досрочном прекращении полномочий депутата
</td> </tr> <tr> <td> Баткенская область
</td> </tr> <tr> <td> Лейлекский район
</td> </tr> <tr> <td> 1
</td> <td> Бешкентский айылный
</td> <td> Аслонова Тухтанисо Мамаразаевна
</td> <td> Личное заявление
</td> <td> №49, 11.05.2017
</td> </tr> <tr> <td> город Сулюкта
</td> </tr> <tr> <td> 2
</td> <td>
Сулюктинский городской
</td> <td> Мадаминов Кубанычбек Гапырович (п/п "Республика-Ата Журт"
</td> <td> Личное заявление, назначена на муниципальную должность
</td> <td> №10, 15.05.2017
</td> </tr> <tr> <td> 3
</td> <td> Халов Шамшиддин Каримович (п/п "Бүтүн Кыргызстан")
</td> <td> Личное заявление
</td> <td> №9, 15.05.2017
</td> </tr> <tr> <td> Чуйская область
</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский район
</td> </tr> <tr> <td> 4
</td> <td>
Крупский айылный
</td> <td> Биянху Керим Юсупович
</td> <td> Личное заявление,
</td> <td> №47, 17.04.2017
</td> </tr> <tr> <td> 5
</td> <td> Имазов Рустам Эдирович
</td> <td> Личное заявление
</td> <td> №47, 17.04.2017
</td> </tr> <tr> <td> 6
</td> <td> Бетигов Адлан Умарович
</td> <td> Личное заявление
</td> <td> №47, 17.04.2017
</td> </tr> <tr> <td> 7
</td> <td> Базарбаев Улан Ибраимович
</td> <td> Личное заявление
</td> <td> №45, 12.04.2017
</td> </tr> <tr> <td> Таласская область
</td> </tr> <tr> <td> город Талас
</td> </tr> <tr> <td> 8
</td> <td> Таласский городской
</td> <td> Мураталиев Чынгыз Байымбетович (п/п СДПК)
</td> <td> Личное заявление, назначена на муниципальную должность
</td> <td> №23, 16.05.2017
</td> </tr> <tr> <td> Нарынская область
</td> </tr> <tr> <td> город Нарын
</td> </tr> <tr> <td> 9
</td> <td> Нарынский городской
</td> <td> Чымылдаков Эмилбек Назарбекович (п/п "Ала-Тоо ынтымагы")
</td> <td> Личное заявление, назначена на муниципальную должность
</td> <td> №3, 15.05.2017
</td> </tr> </table> Список кандидатов, признанных избранными депутатами местных кенешей
<table border="1"> <tr> <td> №
</td> <td> Наименование местных кенешей
</td> <td> Ф.И.О. следующего избранного депутатом местного кенеша
</td> <td> Место работы, занимаемая должность
</td> <td> № и дата Решение ТИК о передаче вакантного мандата
</td> </tr> <tr> <td> Баткенская область
</td> </tr> <tr> <td> Лейлекский район
</td> </tr> <tr> <td> 1
</td> <td> Бешкентский айылный
</td> <td> Нематжонов Расулжон Ахматжонович
</td> <td> Частный предприниматель
</td> <td> №49, 11.05.2017
</td> </tr> <tr> <td> город Сулюкта
</td> </tr> <tr> <td> 2
</td> <td>
Сулюктинский городской
</td> <td> Жумагулов Талантбек Абдыкулович (п/п "Республика-Ата Журт"
</td> <td> Сулюктинский филиал "РСК Банк", бухгалтер
</td> <td> №10, 15.05.2017
</td> </tr> <tr> <td> 3
</td> <td> Шамшиев Малик Алибаевич (п/п "Бүтүн Кыргызстан")
</td> <td> ОсОО "Т.Ибрагимов" завсклада
</td> <td> №9, 15.05.2017
</td> </tr> <tr> <td> Чуйская область
</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский район
</td> </tr> <tr> <td> 4
</td> <td> Крупский айылный
</td> <td> Джакупов Арли Хазипович
</td> <td> Пенсионер
</td> <td> №47, 17.04.2017
</td> </tr> <tr> <td> 5
</td> <td> Крупский айылный
</td> <td> Акчалов Марс Рыспекович
</td> <td> Временно не работает
</td> <td> №47, 17.04.2017
</td> </tr> <tr> <td> 6
</td> <td> Крупский айылный
</td> <td> Шайырбек уулу Анарбек
</td> <td> ОсОО "АКМ Энержи", старший мастер
</td> <td> №47, 17.04.2017
</td> </tr> <tr> <td> 7
</td> <td> Крупский айылный
</td> <td> Апакаев Рашид Калибекович
</td> <td> Временно не работает
</td> <td> №45, 12.04.2017
</td> </tr> <tr> <td> Таласская область
</td> </tr> <tr> <td> город Талас
</td> </tr> <tr> <td> 8
</td> <td> Таласский городской
</td> <td> Рыскулбекова Асыл Калмурзаевна (п/п СДПК)
</td> <td> Администратор в кафе
</td> <td> №23, 16.05.2017
</td> </tr> <tr> <td> Нарынская область
</td> </tr> <tr> <td> город Нарын
</td> </tr> <tr> <td> 9
</td> <td> Нарынская городской
</td> <td> Усубалиев Бакытбек Дюшекович (п/п "Ала-Тоо ынтымагы")
</td> <td> Частный предприниматель
</td> <td> №3, 15.05.2017
</td> </tr> </table>