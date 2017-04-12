ЦИК утвердила список депутатов местных кенешей, досрочно сложивших полномочия, и избранных вместо них кандидатов

23 мая 2017, 8:33 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов утвердила решения Лейлекской, Сулюктинской, Сокулукской, Таласской городской и Нарынской городской территориальных избирательных комиссий о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов местных кенешей и передаче вакантных мандатов следующим за избранными депутатами кандидатам. Список депутатов местных кенешей, досрочно сложивших депутатские полномочия

<table border="1"> <tr> <td> №

</td> <td> Наименование местных кенешей

</td> <td> Ф.И.О депутатов местных кенешей, досрочно сложивших депутатские полномочия

</td> <td> Причина сложения депутатских полномочий

</td> <td> № и дата Решения ТИК о досрочном прекращении полномочий депутата

</td> </tr> <tr> <td> Баткенская область

</td> </tr> <tr> <td> Лейлекский район

</td> </tr> <tr> <td> 1

</td> <td> Бешкентский айылный

</td> <td> Аслонова Тухтанисо Мамаразаевна

</td> <td> Личное заявление

</td> <td> №49, 11.05.2017

</td> </tr> <tr> <td> город Сулюкта

</td> </tr> <tr> <td> 2

</td> <td>

Сулюктинский городской

</td> <td> Мадаминов Кубанычбек Гапырович (п/п "Республика-Ата Журт"

</td> <td> Личное заявление, назначена на муниципальную должность

</td> <td> №10, 15.05.2017

</td> </tr> <tr> <td> 3

</td> <td> Халов Шамшиддин Каримович (п/п "Бүтүн Кыргызстан")

</td> <td> Личное заявление

</td> <td> №9, 15.05.2017

</td> </tr> <tr> <td> Чуйская область

</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский район

</td> </tr> <tr> <td> 4

</td> <td>

Крупский айылный

</td> <td> Биянху Керим Юсупович

</td> <td> Личное заявление,

</td> <td> №47, 17.04.2017

</td> </tr> <tr> <td> 5

</td> <td> Имазов Рустам Эдирович

</td> <td> Личное заявление

</td> <td> №47, 17.04.2017

</td> </tr> <tr> <td> 6

</td> <td> Бетигов Адлан Умарович

</td> <td> Личное заявление

</td> <td> №47, 17.04.2017

</td> </tr> <tr> <td> 7

</td> <td> Базарбаев Улан Ибраимович

</td> <td> Личное заявление

</td> <td> №45, 12.04.2017

</td> </tr> <tr> <td> Таласская область

</td> </tr> <tr> <td> город Талас

</td> </tr> <tr> <td> 8

</td> <td> Таласский городской

</td> <td> Мураталиев Чынгыз Байымбетович (п/п СДПК)

</td> <td> Личное заявление, назначена на муниципальную должность

</td> <td> №23, 16.05.2017

</td> </tr> <tr> <td> Нарынская область

</td> </tr> <tr> <td> город Нарын

</td> </tr> <tr> <td> 9

</td> <td> Нарынский городской

</td> <td> Чымылдаков Эмилбек Назарбекович (п/п "Ала-Тоо ынтымагы")

</td> <td> Личное заявление, назначена на муниципальную должность

</td> <td> №3, 15.05.2017

</td> </tr> </table> Список кандидатов, признанных избранными депутатами местных кенешей

<table border="1"> <tr> <td> №

</td> <td> Наименование местных кенешей

</td> <td> Ф.И.О. следующего избранного депутатом местного кенеша

</td> <td> Место работы, занимаемая должность

</td> <td> № и дата Решение ТИК о передаче вакантного мандата

</td> </tr> <tr> <td> Баткенская область

</td> </tr> <tr> <td> Лейлекский район

</td> </tr> <tr> <td> 1

</td> <td> Бешкентский айылный

</td> <td> Нематжонов Расулжон Ахматжонович

</td> <td> Частный предприниматель

</td> <td> №49, 11.05.2017

</td> </tr> <tr> <td> город Сулюкта

</td> </tr> <tr> <td> 2

</td> <td>

Сулюктинский городской

</td> <td> Жумагулов Талантбек Абдыкулович (п/п "Республика-Ата Журт"

</td> <td> Сулюктинский филиал "РСК Банк", бухгалтер

</td> <td> №10, 15.05.2017

</td> </tr> <tr> <td> 3

</td> <td> Шамшиев Малик Алибаевич (п/п "Бүтүн Кыргызстан")

</td> <td> ОсОО "Т.Ибрагимов" завсклада

</td> <td> №9, 15.05.2017

</td> </tr> <tr> <td> Чуйская область

</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский район

</td> </tr> <tr> <td> 4

</td> <td> Крупский айылный

</td> <td> Джакупов Арли Хазипович

</td> <td> Пенсионер

</td> <td> №47, 17.04.2017

</td> </tr> <tr> <td> 5

</td> <td> Крупский айылный

</td> <td> Акчалов Марс Рыспекович

</td> <td> Временно не работает

</td> <td> №47, 17.04.2017

</td> </tr> <tr> <td> 6

</td> <td> Крупский айылный

</td> <td> Шайырбек уулу Анарбек

</td> <td> ОсОО "АКМ Энержи", старший мастер

</td> <td> №47, 17.04.2017

</td> </tr> <tr> <td> 7

</td> <td> Крупский айылный

</td> <td> Апакаев Рашид Калибекович

</td> <td> Временно не работает

</td> <td> №45, 12.04.2017

</td> </tr> <tr> <td> Таласская область

</td> </tr> <tr> <td> город Талас

</td> </tr> <tr> <td> 8

</td> <td> Таласский городской

</td> <td> Рыскулбекова Асыл Калмурзаевна (п/п СДПК)

</td> <td> Администратор в кафе

</td> <td> №23, 16.05.2017

</td> </tr> <tr> <td> Нарынская область

</td> </tr> <tr> <td> город Нарын

</td> </tr> <tr> <td> 9

</td> <td> Нарынская городской

</td> <td> Усубалиев Бакытбек Дюшекович (п/п "Ала-Тоо ынтымагы")

</td> <td> Частный предприниматель

</td> <td> №3, 15.05.2017

</td> </tr> </table>