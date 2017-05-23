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Главы Верховного суда и Конституционной палаты могут потратить 500 литров в месяц для служебного транспорта, полпреды в регионах — 840 литров

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427466-ru.html

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23 мая 2017, 8:43       Комментарии

Расход топлива на служебном автотранспорте председателя Верховного суда, председателя Конституционной палаты и глав местных госадминистраций не должен превышать 500 литров в месяц. Об этом говорится в постановлении правительства от 10 мая 2017 года.
Постановлением были внесены поправки в постановление правительства "О мерах по экономии средств государственного бюджета за счет сокращения служебного и дежурного автотранспорта государственных органов Кыргызской Республики" от 30 декабря 2011 года в части расхода топлива.
Так, расход топлива не должен превышать:
- 550 литров в месяц для служебного автотранспорта, закрепленного за главами местных государственных администраций с отдаленными населенными пунктами;
- 840 литров в месяц для служебного автотранспорта, закрепленного за полномочными представителями правительства в областях;
- 480 литров в месяц для дежурного автотранспорта, закрепленного за аппаратами полномочных представителей правительства в областях;
- 240 литров в месяц для служебного и дежурного автотранспорта, закрепленных за государственными органами и органами местного самоуправления и дежурного автотранспорта, закрепленного за местными государственными администрациями.

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