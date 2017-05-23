Уберите рекламу и надписи с машин — рейд патрульной милиции в КР

23 мая 2017, 8:56 Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. В Кыргызстане проводится рейд "Техническое состояние", сообщила пресс-служба Главного управления патрульной милиции МВД.

Мероприятия проходят с 22 по 24 мая. Рейды связаны с участившимися случаями незаконного нанесения на автомобили разного рода рекламы, фотографий, надписей, а также изменения основного цвета машин. Будут проверяться и авто, имеющие внешние повреждения, незаконные тюнинг и тонировку.

Цель рейда - контроль за соблюдением Правил дорожного движения, пресечение правонарушений автоперевозчиками, профилактика аварийности при пассажирских перевозках и контроль за техническим состоянием пассажирского транспорта.