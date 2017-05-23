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Уберите рекламу и надписи с машин — рейд патрульной милиции в КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427464-ru.html

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В школах Бишкека в день последнего звонка порядок будут обеспечивать 500 милиционеров

23 мая 2017, 8:56       Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. В Кыргызстане проводится рейд "Техническое состояние", сообщила пресс-служба Главного управления патрульной милиции МВД.
Мероприятия проходят с 22 по 24 мая. Рейды связаны с участившимися случаями незаконного нанесения на автомобили разного рода рекламы, фотографий, надписей, а также изменения основного цвета машин. Будут проверяться и авто, имеющие внешние повреждения, незаконные тюнинг и тонировку.
Цель рейда - контроль за соблюдением Правил дорожного движения, пресечение правонарушений автоперевозчиками, профилактика аварийности при пассажирских перевозках и контроль за техническим состоянием пассажирского транспорта.

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