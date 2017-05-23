Вице-президент ТПП КР: "Мы сами виноваты, что вступили в ЕАЭС неподготовленными"

23 мая 2017, 8:45 Комментарии

Уже много было сказано о плюсах вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз, однако о минусах интеграции в СМИ говорится не так часто. ИА K—News решило выяснить, отчего не сбылись надежды, возложенные предпринимателями на ЕАЭС, и кто в этом виноват. За комментариями мы обратились к старшему вице-президенту Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Амангельды Давлеталиеву.

По словам замглавы ТПП, вступлением в ЕАЭС было необходимым. Другой альтернативы у республики не было. А спад в экономиках стран-членов Евразийского экономического союза имеет множество причин. В том числе и всемирный кризис, который коснулся основных партнеров Кыргызстана, что, естественно, отразилось и на республике.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Амангельды Давлеталиев. "Мы сами виноваты в том, что вступили не совсем готовыми. До вступления была очень радужная картина. В обществе сформировалось иждивенческое настроение. Это касается госструктур и бизнеса. В очередной раз нам казалось, что вот наступит час Х, откроются границы, и манна с небес посыплется. Многие решили, что кто-то за нас все сделает. Но мало просто открыть границы. Кроме возможностей интеграционные процессы возложили на нас и дополнительные обязанности", – рассказал Давлеталиев.

Основная обязанность – это соответствовать тем высоким требованиям, стандартам, которые уже существовали в Таможенном союзе. То есть продукцию, которую Кыргызстан планировал поставлять на общий рынок, необходимо было сертифицировать, иначе говоря — доказать качество.

"К этому мы оказались не готовы. Парадоксальная ситуация: есть продукция, и все знают, что она хорошего качества, но предъявить документ, который подтверждает это, мы оказались не готовы в полном объеме. Это сразу дало пищу для размышлений противникам Союза, они заговорили, о том, что у нас все плохо. Я считаю, возможности есть, но чтобы ими воспользоваться, надо приложить усилия. Этим сегодня усиленно занимаются, хотя надо было это делать раньше, чтобы в полной мере обратить все плюсы интеграции на пользу государству", – добавил собеседник K-News.

Однако на сертификатах проблемы не заканчиваются, уверен эксперт. Даже при наличии сертификации в Кыргызстане есть другая проблема – мелкотоварное производство.

"На рынок ЕАЭС, где уже действуют такие гиганты, по сравнению с нами, как Россия, Казахстан, да и Беларусь, надо поставлять совсем в другом виде продукцию. То есть после обретения независимости мы частную собственность ввели, частное производство, и у нас появились тысячи мелких фермеров, производителей. Такие объемы подходят только для внутреннего рынка. 10 мешков картошки – это не те объемы, чтобы снабжать рынки, которые открылись для нас", – пояснил старший вице-президент Торгово-промышленной палаты КР.

К примеру, Кыргызстан вполне бы мог завалить своей качественной и вкусной продукцией Сибирский регион, но кто-то должен заняться организацией поставок. Вот здесь страна столкнулась с серьезным минусом, так как в КР нет организации, которая занялась бы консолидацией этих грузов.

"В советское время были потребительские союзы, заготовительные конторы. Тогда тоже были частные производители, но эти организации имели свои филиалы в каждом районе, в каждом сельском округе. И сотрудники заключали с фермерами договора на закупку определенного количества продукции по определенной цене и так далее. На себя эта организация брала функции фасовки, упаковки, обеспечения документации. Сейчас ощущается острая нехватка именно таких организаций. Конечно, речь не идет о том, чтобы возрождать старое и создавать опять колхозы и совхозы. Но в современных условиях необходимы такие логистические центры", – поясняет Амангельды Давлеталиев.

В каждом регионе и в районах должны быть крупные центры, которые включают в себя складские помещения с условиями хранения для различных продуктов. При этих центрах должны работать линии по расфасовке и упаковке продукции, а также функционировать лаборатории, которые выдавали бы сертификаты на большие партии однородной продукции. Безусловно, для этих логистических центров необходимо создать соответствующую инфраструктуру: железные и автомобильные дороги, чтобы был беспрепятственный вывоз товара за границу.

"При таких условиях мы могли бы поставлять свою продукцию в течение длительного времени по четкому графику в требуемых объемах. Сегодня принимать нашу продукцию готовы такие мегаполисы, как Москва и Санкт-Петербург. Проблема в том, что речь идет о сотнях тысяч тонн постоянных поставок", – сказал Давлеталиев.

Мелкотоварность – это в основном проблема сельского хозяйства. Напомним, что данная отрасль является экспортообразующей для республики. Решить имеющиеся проблемы планируют возрождением агропродкорпорации в форме акционерного общества, которое создаст филиалы в разных регионах страны и будет консолидировать продукцию местных мелких производителей и помогать им ее сбыть.

"Примерно 3 года назад мы участвовали в работе бизнес-форума в Италии, на котором презентовали возможности нашей республики. В частности мы рассказали про наш знаменитый грецкий орех, наш национальный заповедник Кыргызстана Арсланбоб, где он растет и созревает. Через несколько недели поступила заявка на 30 тыс. тонн грецкого ореха. Итальянский предприниматель хотел закупить грецкий орех для поставок его в Европу. Мы обрадовались, отправились на юг страны. И оказалось, что этих объемов там просто нет. У одного фермера мешок стоит, у другого просто куча под навесом, то есть разносортица, и все это по сотням мелких хозяйств", – рассказал старший вице-президент Торгово-промышленной палаты КР.

Важно не просто найти рынок сбыта, нужно, чтобы продукция соответствовала ему. Из-за проблем в переработке, упаковке товара, слабой инфраструктуры часть урожая просто пропадает. Нехватка мощностей подрывает экономические возможности Кыргызстана, уверен специалист.

Не лучше обстоят дела с экспортом мяса. Сегодня республика в небольших объемах экспортирует мясо в арабские страны. На рынок ЕАЭС двери по-прежнему закрыты.

"Арабские страны закупают у нас большие партии черных барашков под хадж, но поставки носят сезонный характер. Если говорить о рынке ЕАЭС, то казахи готовы были брать у нас мясо, пока Кыргызстан не был членом Союза. После того, как мы стали членами одной организации, проявились элементы конкуренции. До сих пор не снят ветеринарный контроль. Кыргызские специалисты говорят, что все претензии к нашему мясу со стороны РК надуманны. Россия и Беларусь согласилист принимать наше мясо. Казахи предоставили коридоры для провоза, но это хитрый коридор. Провоз можно осуществлять только железной дорогой", – отметил представитель ТПП Кыргызстана.

До сих пор в Кыргызстане не решен вопрос с убойными цехами. Помимо того, что у каждого барана (коровы, лошади и т. д.) должен быть паспорт, из которого можно узнать, где родился, чем кормился, болел, необходимо еще и правильно убить животное. Иначе все ранние старания напрасны, так как мясо можно испортить, если забить животное, не учитывая требования.

"Для экспорта мяса необходимо предоставить информацию о животном, в том числе как и где оно было забито. В идеале забой должен проводиться на предприятии, которое имеет сертификат, аккредитационные документы. У нас в большинстве случаев забивают животное джигиты на коленке в сарае или под деревом, а должны это делать в убойных цехах. Год назад в Аламединском районе построили убойный цех. За год там забили десяток голов скота и все. Для того чтобы животное забили в убойном цеху, необходимо заплатить. Нашим фермерам дешевле заплатить джигитам, которые возьмут в 10 раз дешевле. Они гонятся за дешевизной, не понимая, что это перекрывает им возможность законно торговать на рынках ЕАЭС. Такую продукцию везут контрабандой тем, кто на это не смотрит", – рассказал о проблемах экспорта мяса в ЕАЭС Амангельды Давлеталиев.

В числе минусов, которые отразились на членстве Кыргызстана в ЕАЭС, – неукомплектованность лабораторий, незнание фермерами стандартов ХАССП и т.д. Но, несмотря на сложности, которые сопровождают республику как члена Евразийского экономического совета, эксперт уверен, что интеграция принесет положительные изменения для страны.

"Это правильно, что мы ставим себе такую высокую планку. Это позволит нам стать более конкурентными по отношению к другими. Мы сознательно пошли на это. Как бы трудно не было, давайте держать планку, потому что дальше мы жить изолированно не сможем. Нам надо конкурировать с Европой. Они в этом смысле ушли далеко, и чтобы мы с ними выровнялись, нам сейчас нужно пройти этот путь", – пояснил старший вице-президент ТПП.

По словам представителя ТПП, бизнес по-разному относится к интеграции. Однозначного отношения нет, как и во всем обществе. Предприниматели, которые справились со всеми трудностями и вышли на новый уровень, поддерживают выбор государства. Против выступают те, кто оказался не готов.

"Сегодня мы столкнулись с определенными трудностями, их выявило наше членство в ЕАЭС. Но я все-таки оптимист и думаю, что другого пути нет. Лучше болезненно, ускоренно со сложностями и проблемами, зато через год-два мы будем уже совсем в другой ситуации. Про сложности и минусы нужно говорить для того, чтобы знать слабые стороны и работать над решением имеющихся проблем", – добавил Амангельды Давлеталиев.

Эксперт заключил, что кыргызским предпринимателям сегодня нужно не только завоевать открывшийся рынок качественной продукцией, но и удержать свой, так как войдя в Союз, республика открыла крупным игрокам из ЕАЭС вход и на свой рынок.