Сумку с лунным грунтом продадут на аукционе за 4 миллиона долларов

23 мая 2017, 8:18 Комментарии

Сумку с лунным грунтом, доставленную на Землю астронавтом Нилом Армстронгом, продадут на аукционе Sotheby"s в Нью-Йорке. Её стоимость оценивается в 4 миллиона долларов, сообщает TJournal.

Белая сумка с замком и надписью "Возвращаемый лунный образец" (Lunar sample return) побывала на Луне в 1969 году в рамках миссии "Аполлон-11". В ней Армстронг доставил на Землю образцы пыли и грунта, собранных в лунном районе под названием "Море Спокойствия" (Sea of Tranquility). Её продадут на аукционе, который пройдёт 20 июля 2017 года, в 48-годовщину полёта человека на Луну.

По законодательству США, артефакты лунной миссии не могут быть проданы частным владельцам. Однако в феврале 2015 года правительство по ошибке продало сумку жительнице Чикаго за 995 долларов на одном из аукционов в Техасе.

Оказалось, что мешок попал на выставку через куратора Канзасского центра космосферы и космоса, которого в 2006 году осудили за воровство и перепродажу экспонатов. Сумку и другие космические артефакты нашли у него в доме. Но судебные приставы, описывающие имущество, не признали артефакт и решили, что это обычный мешок, принадлежащий музейному куратору.

В 2016 году окружной суд штата Канзас признал законным владение сумкой жительницей Чикаго. Женщина вернула артефакт себе и отправила его на аукцион, несмотря на попытки NASA получить мешок обратно. Часть вырученных денег Sotheby's направит на благотворительность.