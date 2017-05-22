Энергия солнца: перспективное будущее, или дорогая безделушка

23 мая 2017, 8:33 Комментарии

Кыргызстан - страна, которая находится на стадии активного развития. И сейчас именно то время, когда можно пробовать внедрять различные проекты или же стартапы. Многие из них не требуют больших финансовых вложений, а какие-то и вовсе могут принести доход. Причем необязательно изобретать велосипед, достаточно посмотреть на основные мировые тенденции, а также опыт, и попробовать перенять лучшие инновации. "ВБ" собрал технологии и новшества, которые можно применить в условиях Кыргызстана.

Продолжая разговор об альтернативных источниках энергии, нельзя не упомянуть о солнечных батареях. Многие, наверное, сразу же вспомнят калькуляторы и наручные часы, которые работали от такого вида батарей, но стоит отметить, данная технология ушла далеко вперед, и солнечные панели сейчас можно увидеть даже на МКС.

С помощью солнечных батарей можно обеспечить электричеством небольшой дом, но есть две проблемы - дороговизна такой конструкции и банальное отсутствие света. Если при выборе ветровых генераторов нужно провести анализ местности, то для снабжения дома солнечной энергией нужно провести расчет потребляемой энергии.

Предположим, в доме используются 4 лампочки по 100 ватт, телевизор, компьютер и холодильник. Итого получается, что лампочки потребляют 0,4 кВт-ч, телевизор - 1 кВт-ч, компьютер - 0,5 кВт-ч и 1 кВт-ч потребляет холодильник. Следовательно, в дом постоянно должно поступать минимум 2,9 киловатт-часов. И тут начинается самое интересное.

Примерно в 270 долларов обойдутся солнечные батареи на 300 ватт, но для полноценного обеспечения дома энергией нужно также купить аккумулятор, контроллеры и инвертор. Так как в наш дом нужно минимум 2,9 киловатта в час, то нужно будет раскошелиться примерно на 2700 долларов только на батареи, а цена полноценной установки обойдется примерно в 5000 долларов. При том, что этой энергии будет хватать впритык в яркий солнечный день, а в пасмурную погоду, и тем более ночью, про электричество можно будет забыть.

За эти же деньги можно приобрести ветровой генератор, который будет снабжать электричеством дом круглосуточно и окупит себя гораздо быстрее. Но если солнечная энергия такая дорогая, то для чего она нужна? Подобную технологию обычно используют как вспомогательное средство. Солнечные батареи ставят в пару либо с центральной сетью, либо с теми же ветровыми генераторами. Например, днем солнечные батареи снабжают дом необходимым количеством энергии, а ветровые генераторы копят электричество на ночь.

В Кыргызстане такая технология могла бы быть актуальной в отдаленных районах, куда проблематично провести традиционные источники энергии. Но в целом солнечные батареи - дорогое удовольствие для частного сектора, по крайней мере в Кыргызстане. Но, возможно, уже в ближайшем будущем они станут намного дешевле. Компания Tesla, которая прославилась электрическими автомобилями, поделилась информацией о своих новых разработках. Американская компания разработала крышу, генерирующую энергию, которая, как сообщается, будет дешевле нынешних аналогов. Особенностью крыши от "Теслы" является то, что это будет одна большая солнечная панель вместо нескольких маленьких. Планируется, что такие крыши начнут продавать уже в этом году.

Но а пока солнечные панели достаточно дороги, они могут послужить на благо общественности. Например, подобные панели можно установить в городе: на протяжении всего дня они будут поглощать солнечную энергию, а в тёмное время суток освещать город. Подобные проекты уже реализованы во многих городах мира, например, в Лондоне.

Также, учитывая то, что у каждого человека есть различные гаджеты, солнечные батареи можно превратить в компактные зарядные станции для мобильных устройств. Он могут послужить и почти бесплатным источником энергии для гибридных или электрических автомобилей.

Кроме того, солнечную энергию можно использовать для нагрева воды. Подобная технология, кстати, уже добралась и до Кыргызстана, хотя является не очень популярной. Подобные водонагреватели можно устанавливать в новостройках или в местах куда тяжело провести водопровод с подачей горячей воды. Цена на такие установки не сильно кусается и находится в диапазоне от 20 до 50 тысяч сомов.