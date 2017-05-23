Negatiff Самоубийство вице-премьера Туркменистана, пропавшая в России кыргызстанка и Toyota, чуть не сбившая школьников

23 мая 2017, 8:01 Комментарии

Информационное агентство АКИpress представляет подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера...

В селе Садовое Московского района произошло ДТП. ГАЗ-53, совершая обгон, столкнулся с микроавтобусом "Мерседес Спринтер", ехавшим в попутном направлении. В результате маршрутка перевернулась и пострадал 54-летний водитель.

Внедорожник Toyota проехал на большой скорости, не пропустив школьников, переходящих дорогу на пешеходном переходе. Это произошло в 17:33 19 мая на пересечении улиц Байтик Баатыра-Скрябина, недалеко от школы.

В Иркутске разыскивается без вести пропавшая 22-летняя уроженка Кыргызстана Рахман кызы Айзирек. Она 19 мая ушла из дома и не вернулась. При себе имела паспорт.

В Пакистане будут судить кыргызстанца С.Д., которого задержали с поддельной визой.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, 14 мая при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту города Карачи на авиарейс Карачи—Дубаи—Бишкек сотрудники FIA по подозрению в использовании поддельной пакистанской визы задержали С.Д., обучающегося в одном из медресе Пакистана.

Наибольший уровень абортов у женщин Кыргызстана приходится на возраст 20-29 лет. Это та категория, когда они могли бы родить здоровых детей, если бы это была запланированная беременность.

3 мая на 52-ом году жизни в Ашхабаде скончался заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Батыр Эрешов.

Причиной смерти вице-премьера стало самоубийство через повешение.

Батыр Эрешов курировал промышленность. Предполагается, что он мог стать фигурантом одного из дел, заведенных в ходе антикоррупционной кампании, которая развернулась в Туркменистане. Его сын был арестован в конце апреля.