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Новости Кыргызстана

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Negatiff Самоубийство вице-премьера Туркменистана, пропавшая в России кыргызстанка и Toyota, чуть не сбившая школьников

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427459-ru.html

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В Иркутске пропала 22-летняя уроженка Кыргызстана

23 мая 2017, 8:01       Комментарии

Информационное агентство АКИpress представляет подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера...
В селе Садовое Московского района произошло ДТП. ГАЗ-53, совершая обгон, столкнулся с микроавтобусом "Мерседес Спринтер", ехавшим в попутном направлении. В результате маршрутка перевернулась и пострадал 54-летний водитель.
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В Иркутске разыскивается без вести пропавшая 22-летняя уроженка Кыргызстана Рахман кызы Айзирек. Она 19 мая ушла из дома и не вернулась. При себе имела паспорт.
В Пакистане будут судить кыргызстанца С.Д., которого задержали с поддельной визой.
Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, 14 мая при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту города Карачи на авиарейс Карачи—Дубаи—Бишкек сотрудники FIA по подозрению в использовании поддельной пакистанской визы задержали С.Д., обучающегося в одном из медресе Пакистана.
Наибольший уровень абортов у женщин Кыргызстана приходится на возраст 20-29 лет. Это та категория, когда они могли бы родить здоровых детей, если бы это была запланированная беременность.
3 мая на 52-ом году жизни в Ашхабаде скончался заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Батыр Эрешов.
Причиной смерти вице-премьера стало самоубийство через повешение.
Батыр Эрешов курировал промышленность. Предполагается, что он мог стать фигурантом одного из дел, заведенных в ходе антикоррупционной кампании, которая развернулась в Туркменистане. Его сын был арестован в конце апреля.

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