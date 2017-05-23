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Positiff: "Ночь музеев" в Бишкеке, серебро в Баку и топ-10 зажигательных ретро песен

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427458-ru.html

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Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +24...+29
В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +12...+14, максимальная температура воздуха днем +28...+30.

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