Positiff: "Ночь музеев" в Бишкеке, серебро в Баку и топ-10 зажигательных ретро песен

23 мая 2017, 8:03 Комментарии

Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию позитивные новости, которые вы могли пропустить за прошедшие сутки...

Если вы не смогли посетить акцию "Ночь музеев" в Бишкеке, то у вас есть возможность посмотреть, что там было интересного.

Накануне Дня матери вышла песня президента Алмазбека Атамбаева под названием "Энеме", посвященная мамам.

Как стало известно, песня была написана А.Атамбаевым почти 40 лет назад. Слова песни позже были переписаны президентом после смерти его матери.

Кыргызстанский ушуист Т.Сулайманкул уулу завоевал серебро на Играх исламской солидарности в Баку. Кыргызстанец выступал в состязаниях по ушу саньшоу в весовой категории до 48 кг.

В поединке за золотую медаль кыргызстанец боролся с представителем Турции, последний оказался сильнее - встреча закончилась со счетом 2:0.

Данная медаль стала 17-й в копилке Кыргызстана на Исламиаде-2017.

Впервые Кыргызстан выбрали в состав генерального комитета Всемирной организации здравоохранения.

В состав генкомитета также вошли: Гвинея, Малави, Мозамбик, Руанда, Того, Куба, Доминиканская Республика, США, Джибути, Франция, Кыргызстан, Мальта, Норвегия, Великобритания, Мальдивы, Китай, Филиппины.

10 кыргызских песен из 90-х, под которые зажигали на танцполах.

Прогноз погоды по Кыргызстану на 23 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +11...+16

днем: +26...+31

Таласская область

ночью: +11...+16

днем: +26...+31

Баткенская область

ночью: +13...+18

днем: +28...+33

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +13...+18

днем: +28...+33

Иссык-Кульская область

ночью: +5...+10

днем: +20...+25

Нарынская область

ночью: +4...+9

днем: +24...+29

В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +12...+14, максимальная температура воздуха днем +28...+30.