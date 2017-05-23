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"Бишкекасфальтсервис" планирует отремонтировать участки на трех улицах города за 24 млн сомов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427456-ru.html

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Опять ДТП. На пересечении улицы Токтогула и бульвара Эркиндик сбили мужчину

23 мая 2017, 3:33       Комментарии

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" объявило тендер на проведение капитального ремонта дорожного покрытия на трех улицах Бишкека.
Как сообщается на официальном сайте государственных закупок, МП планирует отремонтировать дорожное покрытие по ул.Орозова от ул.Казакова до ул.Пишпекской за 1 млн 450 тыс. 560 сомов, по ул.Ильменской от ул.Кайназаровой до ул.Каракум - 9 млн 550,2 тыс. сомов, по ул.Мессароша от ул.Профсоюзной до ул.Фучика - 13 млн 15 тыс. 520 сомов.
Общая цена лота - 24 млн 16 тыс. 280 сомов.
Срок подачи конкурсных заявок истекает 12 июня.

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