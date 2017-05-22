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Новости Кыргызстана

В Аламудунском районе двухлетний ребенок упал в реку — его ищутВ Аламудунском районе двухлетний ребенок упал в реку — его ищут

Молодое пополнение мотострелковой дивизии им.Панфилова приняло военную присягу

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427455-ru.html

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22 мая 2017, 23:43       Комментарии

Молодое пополнение легендарной мотострелковой дивизии имени генерал-майора Панфилова Сухопутных войск приведено к военной присяге на центральной площади города Ош. Об этом сообщили в пресс-службе войск.
Поздравляя принимающих военную присягу, командир дивизии гвардии полковник Талант Эргешов сказал: "Все задачи, поставленные командованием Сухопутных войск, должны выполняться добросовестно и в сроки. Для достижения этих целей должна соблюдаться железная воинская дисциплина, выносливость, стойкость, сила и воля каждого стоящего в строю военнослужащего".
Мероприятие завершилось показательными выступлениями по рукопашному бою и показом элементов строевой подготовки.

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