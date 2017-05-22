Молодое пополнение мотострелковой дивизии им.Панфилова приняло военную присягу

22 мая 2017, 23:43 Комментарии

Молодое пополнение легендарной мотострелковой дивизии имени генерал-майора Панфилова Сухопутных войск приведено к военной присяге на центральной площади города Ош. Об этом сообщили в пресс-службе войск.

Поздравляя принимающих военную присягу, командир дивизии гвардии полковник Талант Эргешов сказал: "Все задачи, поставленные командованием Сухопутных войск, должны выполняться добросовестно и в сроки. Для достижения этих целей должна соблюдаться железная воинская дисциплина, выносливость, стойкость, сила и воля каждого стоящего в строю военнослужащего".

Мероприятие завершилось показательными выступлениями по рукопашному бою и показом элементов строевой подготовки.