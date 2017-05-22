В мкр Аламедин-1 и жилмассиве Эне-Сай 23 мая возможны перерывы в электроснабжении

22 мая 2017, 22:17 Комментарии
ОАО "Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 23 мая в городе Бишкеке и Чуйском области с возможным перерывом в электроснабжении.
Бишкек
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Участок
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Восточный
</td> <td> ж/м Эне-Сай (ул.Орхон)
</td> <td> 06:00
</td> <td> 20:00
</td> <td> профилактические работы ОАО НЭСК на ЛЭП 110 кВ "Главная-Карагачевая"
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Красный строитель (2-я Гончарная)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> установка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 2062
</td> </tr> <tr> <td> ул. Элебесова, Ибраимова, Жумабека, Шопокова, пр. Жибек Жолу, пер.Зайсанский
</td> <td> демонтаж и монтаж ЛЭП 0,4 кВ от ТП №№ 664, 255
</td> </tr> <tr> <td> ул. Элебесова, Школьная
</td> <td> 08:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 6 кВ от подстанции "Карагачевая"
</td> </tr> <tr> <td> ул.Хмельницкого, Широкая;
8 мкр. №№ 30 Б, 30 В, 35-38, 42
</td> <td> 09:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> капитальный ремонт ТП №№ 270, 827
</td> </tr> <tr> <td> мкр. Аламедин-1 №56
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> Западный
</td> <td> ул. Садыгалиева № 109
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> ул. Токтогула, Бейшеналиевой, Московская, Ала-Арчинская, Кеминская, Тулебердиева, Можайского, Кызыл-Кийская, Молодой Гвардии, Боталиева, пер.Пензенский
</td> <td> установка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП №№ 241,386, 3600
</td> </tr> <tr> <td> ул. Кудрука, Гагарина, Айни, Псковская, Циолковского, Чуйкова, Леваневского, пер.Беломорский, Краснофлотский, Самаркандский, Кантский
</td> <td> ремонт оборудования ТП №№322, 479
</td> </tr> <tr> <td> ул. Садыгалиева, Дэн Сяопина
</td> <td> 09:00
</td> <td> 12:00
</td> <td> ремонт оборудования ТП № 885
</td> </tr> <tr> <td> ул. Турусбекова, Чокморова
</td> <td> 13:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> ремонт оборудования ТП № 3557
</td> </tr> </table> Чуйская область
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Населенный пункт
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Аламединский
</td> <td> с. Ленинское (ул.Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, район ПМК-3, северная часть от объездной дороги), Мыкан (ул.Линейная, Гэсовская), Дачное (район ГЭС-5), Садовое, ж/м Биримдик-Кут
</td> <td> 09:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> профилактические работы ОАО НЭСК на ЛЭП 110 кВ "Главная-Карагачевая"
</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский
</td> <td> с. Сокулук (ул.Ленинградская, Цветочная)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> капитальный ремонт ТП № 1194
</td> </tr> <tr> <td> с. Военно-Антоновка (ул.Западная, Колхозная, Пионерская, Фрунзе)
</td> <td> замена опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП №№ 1177, 1365
</td> </tr> <tr> <td> с.Мирное, Майское
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Жаны-Пахта"
</td> </tr> <tr> <td> Жайылский
</td> <td> с. Алексеевка (ул.Калинина, Школьная);
г. Кара-Балта (ул.Тимирязева, Макаренко, Береговая)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 0,4 кВ от ТП №№ 278, 385
</td> </tr> <tr> <td> с. Арал, Ак-Башат, Айдарбек
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Ак-Башат"
</td> </tr> <tr> <td> Панфиловский
</td> <td> с. Вознесеновка, Эфиронос, Кум-Арык, Букара, Тельмана, Эркин-Сай
</td> <td> 08:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> профилактические работы на подстанции "Эфиронос"
</td> </tr> </table>