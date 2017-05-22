В мкр Аламедин-1 и жилмассиве Эне-Сай 23 мая возможны перерывы в электроснабжении

22 мая 2017, 22:17 Комментарии

ОАО "Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 23 мая в городе Бишкеке и Чуйском области с возможным перерывом в электроснабжении.

Бишкек

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Участок

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Восточный

</td> <td> ж/м Эне-Сай (ул.Орхон)

</td> <td> 06:00

</td> <td> 20:00

</td> <td> профилактические работы ОАО НЭСК на ЛЭП 110 кВ "Главная-Карагачевая"

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Красный строитель (2-я Гончарная)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> установка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 2062

</td> </tr> <tr> <td> ул. Элебесова, Ибраимова, Жумабека, Шопокова, пр. Жибек Жолу, пер.Зайсанский

</td> <td> демонтаж и монтаж ЛЭП 0,4 кВ от ТП №№ 664, 255

</td> </tr> <tr> <td> ул. Элебесова, Школьная

</td> <td> 08:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 6 кВ от подстанции "Карагачевая"

</td> </tr> <tr> <td> ул.Хмельницкого, Широкая;

8 мкр. №№ 30 Б, 30 В, 35-38, 42

</td> <td> 09:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> капитальный ремонт ТП №№ 270, 827

</td> </tr> <tr> <td> мкр. Аламедин-1 №56

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> Западный

</td> <td> ул. Садыгалиева № 109

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> ул. Токтогула, Бейшеналиевой, Московская, Ала-Арчинская, Кеминская, Тулебердиева, Можайского, Кызыл-Кийская, Молодой Гвардии, Боталиева, пер.Пензенский

</td> <td> установка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП №№ 241,386, 3600

</td> </tr> <tr> <td> ул. Кудрука, Гагарина, Айни, Псковская, Циолковского, Чуйкова, Леваневского, пер.Беломорский, Краснофлотский, Самаркандский, Кантский

</td> <td> ремонт оборудования ТП №№322, 479

</td> </tr> <tr> <td> ул. Садыгалиева, Дэн Сяопина

</td> <td> 09:00

</td> <td> 12:00

</td> <td> ремонт оборудования ТП № 885

</td> </tr> <tr> <td> ул. Турусбекова, Чокморова

</td> <td> 13:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> ремонт оборудования ТП № 3557

</td> </tr> </table> Чуйская область

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Населенный пункт

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Аламединский

</td> <td> с. Ленинское (ул.Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, район ПМК-3, северная часть от объездной дороги), Мыкан (ул.Линейная, Гэсовская), Дачное (район ГЭС-5), Садовое, ж/м Биримдик-Кут

</td> <td> 09:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> профилактические работы ОАО НЭСК на ЛЭП 110 кВ "Главная-Карагачевая"

</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский

</td> <td> с. Сокулук (ул.Ленинградская, Цветочная)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> капитальный ремонт ТП № 1194

</td> </tr> <tr> <td> с. Военно-Антоновка (ул.Западная, Колхозная, Пионерская, Фрунзе)

</td> <td> замена опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП №№ 1177, 1365

</td> </tr> <tr> <td> с.Мирное, Майское

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Жаны-Пахта"

</td> </tr> <tr> <td> Жайылский

</td> <td> с. Алексеевка (ул.Калинина, Школьная);

г. Кара-Балта (ул.Тимирязева, Макаренко, Береговая)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 0,4 кВ от ТП №№ 278, 385

</td> </tr> <tr> <td> с. Арал, Ак-Башат, Айдарбек

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Ак-Башат"

</td> </tr> <tr> <td> Панфиловский

</td> <td> с. Вознесеновка, Эфиронос, Кум-Арык, Букара, Тельмана, Эркин-Сай

</td> <td> 08:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> профилактические работы на подстанции "Эфиронос"

</td> </tr> </table>