Кыргызстан занимает передовое место в рейтинге халал-туризма

22 мая 2017, 21:13 Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. Кыргызстан в рейтинге самых популярных направлений исламского туризма Global Muslim Travel Index (GMTI) 2017 года сохранил свои позиции - 25-е место.

Мировой индекс, представляемый ежегодно сингапурским рейтинговым агентством Crescent Rating, охватил 130 государств. В нем оцениваются условия, создаваемые для отдыха мусульман - получение визы, доступность совершения намаза, возможность безопасного путешествия, доступность и качество халал-продуктов, условия проживания в отелях.

Самым популярным туристическим направлением для мусульманских путешественников в рейтинге GMTI третий год подряд остается Малайзия. В топ-5 направлений исламского туризма также вошли ОАЭ, Индонезия, Турция и Саудовская Аравия.

Среди стран ЦА лидирует Казахстан, разместившийся на 17-м месте, далее идет Кыргызстан, следом расположился Таджикистан (26-е), а двумя позициями ниже - Узбекистан (28-е).

Каждая страна оценивается по 100-балльной шкале. Кыргызстан в этом году почти на балл выше прошлого - 55,7 против 56,4.

По оценкам рейтингового агентства, в КР созданы хорошие условия для безопасности туристов-мусульман, здесь много зон для совершения намаза, пища отвечает халал-стандартам и легче получить визу.