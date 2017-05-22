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Новости Кыргызстана

Тонны овощей и фруктов не пропустили в РФ из Кыргызстана и КазахстанаТонны овощей и фруктов не пропустили в РФ из Кыргызстана и Казахстана

Кыргызстан занимает передовое место в рейтинге халал-туризма

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427452-ru.html

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22 мая 2017, 21:13       Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. Кыргызстан в рейтинге самых популярных направлений исламского туризма Global Muslim Travel Index (GMTI) 2017 года сохранил свои позиции - 25-е место.
Мировой индекс, представляемый ежегодно сингапурским рейтинговым агентством Crescent Rating, охватил 130 государств. В нем оцениваются условия, создаваемые для отдыха мусульман - получение визы, доступность совершения намаза, возможность безопасного путешествия, доступность и качество халал-продуктов, условия проживания в отелях.
Самым популярным туристическим направлением для мусульманских путешественников в рейтинге GMTI третий год подряд остается Малайзия. В топ-5 направлений исламского туризма также вошли ОАЭ, Индонезия, Турция и Саудовская Аравия.
Среди стран ЦА лидирует Казахстан, разместившийся на 17-м месте, далее идет Кыргызстан, следом расположился Таджикистан (26-е), а двумя позициями ниже - Узбекистан (28-е).
Каждая страна оценивается по 100-балльной шкале. Кыргызстан в этом году почти на балл выше прошлого - 55,7 против 56,4.
По оценкам рейтингового агентства, в КР созданы хорошие условия для безопасности туристов-мусульман, здесь много зон для совершения намаза, пища отвечает халал-стандартам и легче получить визу.

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