Тонны овощей и фруктов не пропустили в РФ из Кыргызстана и Казахстана

22 мая 2017, 20:45 Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. В Новосибирскую область России не пропустили крупную партию овощей и фруктов из стран Центральной Азии - Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, сообщается на сайте управления Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора по Новосибирской области.

Предприниматели автотранспортом незаконно пытались ввезти на территорию РФ 20 тонн казахстанской моркови, 19,1 тонн узбекской и 20 тонн казахстанской черешни, 42 тонны кыргызского и 40 тонн казахстанского репчатого лука, а также 2 тонны казахстанских кабачков и огурцов.

По информации управления Росссельхознадзора по области, товар планировали реализовывать в Новосибирске.

"При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что на упаковке данной продукции высокого фитосанитарного риска не было маркировки, а узбекская черешня перевозилась, в том числе, без соответствующих документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность груза", - сказано в сообщении.

Согласно требованиям международного карантинного законодательства, груз вернули обратно отправителям.