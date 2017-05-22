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Тонны овощей и фруктов не пропустили в РФ из Кыргызстана и Казахстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427451-ru.html

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22 мая 2017, 20:45       Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. В Новосибирскую область России не пропустили крупную партию овощей и фруктов из стран Центральной Азии - Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, сообщается на сайте управления Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора по Новосибирской области.
Предприниматели автотранспортом незаконно пытались ввезти на территорию РФ 20 тонн казахстанской моркови, 19,1 тонн узбекской и 20 тонн казахстанской черешни, 42 тонны кыргызского и 40 тонн казахстанского репчатого лука, а также 2 тонны казахстанских кабачков и огурцов.
По информации управления Росссельхознадзора по области, товар планировали реализовывать в Новосибирске.
"При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что на упаковке данной продукции высокого фитосанитарного риска не было маркировки, а узбекская черешня перевозилась, в том числе, без соответствующих документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность груза", - сказано в сообщении.
Согласно требованиям международного карантинного законодательства, груз вернули обратно отправителям.

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