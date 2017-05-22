На дорогу, как на войну, — почему так важен донос на нарушителя ПДД

22 мая 2017, 20:22 Комментарии

Несколько дней назад в Facebook кыргызстанцы запустили акцию, призывающую водителей соблюдать Правила дорожного движения. При этом они публикуют фотографии, на которых дети обращаются к водителям с разными просьбами.

Но я считаю, что флешмобами делу не поможешь. Я не радикал, но пока публично не "расстреляешь" пару-тройку виновных в гибели людей, мы не сдвинемся с мертвой точки.

А двигаться надо, ой как надо. Иначе так и будем становиться свидетелями ежедневной бойни на дорогах. И выход я вижу не только в комплексной работе всех правоохранительных органов, но прежде всего в создании системы тотального шпионажа.

Да-да, вы не ослышались, но шпионажа в хорошем смысле это слова. Надо создать гражданскую систему слежения за всеми нарушителями ПДД и не только. К сожалению, этим сейчас занимаются лишь активисты в соцсетях и немного горожане. А нам жизненно необходимо делать это повсеместно. Чтобы каждый знал, что его "шалости" в виде проезда на красный, выезда на встречку или парковки в месте заезда "скорой" не останется безнаказанным.

Каждый имеющий смартфон может запросто отправить фото нарушителя, а правоохранителям останется сделать до конца свою работу. И тогда пресловутый "Безопасный город" станет просто дополнением к системе безопасности страны.

Помните, как в детстве всезнающие бабушки, просто сидя на скамейках, управляли целым двором - этим неспокойным государством, где каждую минуту возникала угроза возникновения "войны" между мальчишками или стихийного бедствия в виде потопа от перекрытого арыка.

Именно к ним бежали мамочки, чтобы узнать подробности очередного конфликта "интересов". А почему? Да потому, что организация этого государства была построена на шпионаже.

Тотальный бабушкин шпионаж позволял в доли секунды получить полную информацию об объекте, включая его родословную и наличие любовниц. Сбор инфы был поставлен на поток - данные получали как от взрослых, так и от детей. При этом последние, рассказывая о шалостях, ни в коей мере не чувствовали себя доносчиками.

Вообще, технология тотального доноса когда-то позволила Сталину установить железную дисциплину во всех республиках СССР - она держала в страхе расхитителей социалистического имущества и политически несогласных.

Да, в жернова анонимного доносительства попали и невинные, но именно благодаря этому в детстве я целыми днями пропадал во дворе или спокойно до глубокой ночи сидел у друга, собирая очередную ракету на Марс.

Сейчас злопыхатели начнут плеваться и обзывать всех "стукачами". Но гражданская активность, направленная в правильное русло, может дать плоды в виде спасенных жизней и дивиденды в качестве спокойного бытования.

Только в столице за 5 месяцев нынешнего года произошло более полутора тысяч ДТП, в которых пострадали 376 и погибли 11 детей.

Подумайте...

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