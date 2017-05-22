Депутат предлагает организовать новое Министерство соцполитики и здравоохранения для решения вопросов семейного страхования

22 мая 2017, 19:52 Комментарии

В будущем можно организовать новое Министерство социальной политики и здравоохранения. Об этом 22 мая АКИpress сообщил депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев.

По его словам, в таком ведомстве будут взаимодействовать все составляющие в вопросах семейного страхования. "А потом уже по направлениям можно открывать департаменты здравоохранения и так далее. Это все должна отработать рабочая группа", - сказал он.

Он заявил, что в настоящее время министерства сидят и говорят, что не могут заняться каким-то вопросом, потому что этим вопросом занимается другое министерство.