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Новости Кыргызстана

Сбили пешехода в центре Бишкека — водитель задержанСбили пешехода в центре Бишкека — водитель задержан

Депутат предлагает организовать новое Министерство соцполитики и здравоохранения для решения вопросов семейного страхования

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427448-ru.html

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22 мая 2017, 19:52       Комментарии

В будущем можно организовать новое Министерство социальной политики и здравоохранения. Об этом 22 мая АКИpress сообщил депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев.
По его словам, в таком ведомстве будут взаимодействовать все составляющие в вопросах семейного страхования. "А потом уже по направлениям можно открывать департаменты здравоохранения и так далее. Это все должна отработать рабочая группа", - сказал он.
Он заявил, что в настоящее время министерства сидят и говорят, что не могут заняться каким-то вопросом, потому что этим вопросом занимается другое министерство.

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