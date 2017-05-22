Сбили пешехода в центре Бишкека — водитель задержан

22 мая 2017, 19:50 Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. В центре Бишкека сбили пешехода, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в столичном Управлении патрульной милиции ГУВД.

В отделении милиции Первомайского района рассказали, что ДТП произошло примерно в 15.40 на пересечении проспекта Эркиндик и улицы Токтогула.

"Сбили 26-летнего пешехода. Водитель задержан. Он не стал скрываться", - сказали в милиции.

На Станции службы скорой помощи сообщили, что пострадавший был госпитализирован, предположительно, с ушибом головного мозга.