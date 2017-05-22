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Сбили пешехода в центре Бишкека — водитель задержан

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427447-ru.html

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22 мая 2017, 19:50       Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. В центре Бишкека сбили пешехода, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в столичном Управлении патрульной милиции ГУВД.
В отделении милиции Первомайского района рассказали, что ДТП произошло примерно в 15.40 на пересечении проспекта Эркиндик и улицы Токтогула.
"Сбили 26-летнего пешехода. Водитель задержан. Он не стал скрываться", - сказали в милиции.
На Станции службы скорой помощи сообщили, что пострадавший был госпитализирован, предположительно, с ушибом головного мозга.

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