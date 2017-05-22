Новым председателем ОНС ОТРК избран Жыпар Жекшеев

22 мая 2017, 19:23 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Новым председателем Общественного наблюдательного совета (ОНС) ОТРК избран Жыпар Жекшеев. Об этом агентству "Кабар" сообщил гендиректор ОТКР Илим Карыпбеков.

Он отметил, что Жогорку Кенеш ранее утвердил новый состав общественного совета, который позже избрал председателя.

Напомним, что прежде эту должность занимала Жылдыз Бакашева - директор Национальной библиотеки.

Согласно регламенту НС ОТРК, председатель избирается на один год из числа членов самого совета.