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Главой наблюдательного совета КТРК стал Жыпар Жекшеев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427445-ru.html

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Главу Тузского айыл окмоту обвиняют в незаконном переводе земель

22 мая 2017, 18:57       Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. Общественный деятель, экс-депутат Жогорку Кенеша Жыпар Жекшеев сегодня был избран председателем наблюдательного совета Общественной телерадиокорпорации (КТРК), сообщил гендиректор телеканала Илим Карыпбеков.
В состав наблюдательного совета входят 15 человек. Прежним председателем была Жылдыз Бакашева - директор Национальной библиотеки страны.
Согласно регламенту НС КТРК, председатель избирается на один год из числа членов самого совета. Бакашева была избрана в июне прошлого года.
Жекшеев ранее избирался депутатом Законодательного собрания Жогорку Кенеша, генеральным секретарем Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО. В 2009 году был кандидатом в президенты Кыргызстана.

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