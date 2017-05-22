Главой наблюдательного совета КТРК стал Жыпар Жекшеев

22 мая 2017, 18:57 Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. Общественный деятель, экс-депутат Жогорку Кенеша Жыпар Жекшеев сегодня был избран председателем наблюдательного совета Общественной телерадиокорпорации (КТРК), сообщил гендиректор телеканала Илим Карыпбеков.

В состав наблюдательного совета входят 15 человек. Прежним председателем была Жылдыз Бакашева - директор Национальной библиотеки страны.

Согласно регламенту НС КТРК, председатель избирается на один год из числа членов самого совета. Бакашева была избрана в июне прошлого года.

Жекшеев ранее избирался депутатом Законодательного собрания Жогорку Кенеша, генеральным секретарем Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО. В 2009 году был кандидатом в президенты Кыргызстана.