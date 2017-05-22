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Днем "слепой" дождь — погода по Кыргызстану на 23 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427444-ru.html

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22 мая 2017, 19:02       Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. Во вторник 23 мая в республике преимущественно без осадков, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, в Чуйской и Таласской областях ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха в обеих долинах ночью в пределах 11-16 градусов тепла, днем 26-31 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью осадков не ожидается, днем возможны кратковременные дожди. Ночная температура 13-18 градусов, днем столбик термометра подскочит до +33.
В Иссык-Кульской области без осадков. Ночью прогнозируется 5-10 градусов со знаком "плюс", днем ожидается от +20 до +25.
В Нарынской области также осадков не ожидается. Ночью +4...+9, днем 24-29 градуса выше нуля.
В Оше без осадков. Ночная температура будет колебаться в пределах +14...+16, дневная составит +29...+31 градус.
В Бишкеке ночью осадков не прогнозируется, днем возможны кратковременный дождь, гроза. Ночью 14 градусов тепла, днем 28-30.

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