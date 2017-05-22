Днем "слепой" дождь — погода по Кыргызстану на 23 мая

22 мая 2017, 19:02 Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. Во вторник 23 мая в республике преимущественно без осадков, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, в Чуйской и Таласской областях ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха в обеих долинах ночью в пределах 11-16 градусов тепла, днем 26-31 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью осадков не ожидается, днем возможны кратковременные дожди. Ночная температура 13-18 градусов, днем столбик термометра подскочит до +33.

В Иссык-Кульской области без осадков. Ночью прогнозируется 5-10 градусов со знаком "плюс", днем ожидается от +20 до +25.

В Нарынской области также осадков не ожидается. Ночью +4...+9, днем 24-29 градуса выше нуля.

В Оше без осадков. Ночная температура будет колебаться в пределах +14...+16, дневная составит +29...+31 градус.

В Бишкеке ночью осадков не прогнозируется, днем возможны кратковременный дождь, гроза. Ночью 14 градусов тепла, днем 28-30.