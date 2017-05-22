Евразийская экономическая комиссия готовит страны ЕАЭС к импортозамещению

22 мая 2017, 18:56 Комментарии

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сформировала предварительный перечень предприятий стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), готовых принять участие в программе импортозамещения, которую проводит Российская Федерация. Для участия в программе отобрано 62 проекта в 17 отраслях промышленности. Пакет документов по вопросам импортозамещения в ЕАЭС был рассмотрен на заседании Консультативного комитета по промышленности под председательством члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергея Сидорского.

Проект документа подготовлен в целях реализации ранее озвученной инициативы Президента Российской Федерации Владимира Путина о привлечении предприятий государств ЕАЭС к российской программе импортозамещения. Проект ЕЭК подготовлен на основании документов, представленных в Комиссию Минпромторгом и Минэнерго России и содержащих проекты в более чем 25 промышленных отраслях.

"Перечень ЕЭК включает станкоинструментальную, легкую, химическую отрасли, энергетическое машиностроение и другие. Таким образом, спектр проектов очень широкий, сроки реализации различные, а наиболее дальний предполагает воплощение не ранее 2025 года. В среднем каждая из отраслей, вошедших в список ЕЭК, содержит по два-три проекта. Больше всего их в химической промышленности. Это десять проектов, к каждому из которых интерес проявили по одному предприятию, в основном из Беларуси", – говорится в сообщении.

Самый заметный интерес со стороны компаний ЕАЭС отмечен к тематике легкой промышленности. В частности, это проект под названием "Спецодежда, спецобувь (для разных сфер деятельности – строительство, медицина, туризм)" со сроком реализации в 2021 году. В списке предприятий, готовых принять в нем участие, заявлено 28 компаний от Казахстана, шесть – от Беларуси и две – от Кыргызстана. К проекту производства детской одежды (школьной формы) интерес сегодня проявили четыре компании из Беларуси, семь из Казахстана и еще одна из Кыргызстана.

ЕЭК планирует продолжить обсуждение тематики импортозамещения в рамках консультаций со сторонами, членами рабочей группы на ближайшем заседании Консультативного комитета в конце лета – начале осени. Со своей стороны промышленный блок Комиссии намерен рассмотреть проект отдельного распоряжения Евразийского межправительственного совета. В этом документе на уровне глав правительств предполагается обозначить подходы к участию стран Союза в проектах по импортозамещению, и, возможно, механизмы их реализации.