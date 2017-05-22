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В Ташкенте обсудили развития межпарламентской связи между Узбекистаном и Евросоюзом

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tashken...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427442-ru.html

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22 мая 2017, 18:57       Комментарии

Ташкент, 22 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и депутаты Европарламента Юлия Винклер и Исмаил Эртуг сегодня обсудили развития межпарламентской связи между РУз и ЕС. Об этом сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
На встрече стороны отметили позитивную динамику отношений между Узбекистаном и Евросоюзом, в том числе на парламентском уровне. Узбекистан заинтересован в изучении европейского опыта в области обеспечения верховенства закона, правоприменительной практики, повышения роли и значения партийных фракций в парламенте, укрепления депутатского контроля за деятельностью органов исполнительной власти и реализацией законов, говорится в сообщении.
Стороны также обменялись мнениями по отдельным проблемам международной и региональной политики
Ю.Винклер и И. Эртуг представляющие Румынию и Германию сегодня также приняли участие в "круглом столе" с членами Сената и Законодательной палаты парламента Узбекистана.

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