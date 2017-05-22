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В Иркутске пропала 22-летняя уроженка Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-irku...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427440-ru.html

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22 мая 2017, 18:23       Комментарии

В Иркутске разыскивают 22-летнюю уроженку Кыргызстана Рахман Кызы Айзирек. Как 22 мая 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, заявление о пропаже девушки поступило в полицию 19 мая, обратившийся рассказал, что раньше днем девушка ушла из дома на улице Карла Либкнехта и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: на вид 20-25 лет, рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные ниже плеч, глаза карие. Была одета: платок синего цвета, куртка темно-зеленого цвета, под курткой кофта черного цвета, юбка черного цвета, кеды белого цвета. При себе имела паспорт на свое имя, сотовый телефон в корпусе черного цвета.
Полиция просит граждан, располагающих информацией о местонахождении Рахман Кызы Айзирек, сообщить в дежурную часть ОП-5 МУ МВД России "Иркутское" по телефону (3952) 21-69-40, 89246387400, 21-64-64 (БРНС) или 02.

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