В каких районах Бишкека и Чуйской области 23 мая отключат электричество

22 мая 2017, 18:34 Комментарии

23 мая в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 6:00 до 20:00:

– ж/м "Эне-Сай" (улица Орхон).

С 9:00 до 18:00:

– жилмассив "Красный строитель" (улица 2-я Гончарная), улицы Элебесова, Ибраимова, Жумабека, Шопокова, проспект Жибек Жолу, Хмельницкого, Широкая переулок Зайсанский, 8-й мкр., №№ 30Б, 30В, 35-38, 42.

С 8:00 до 17:00:

– улицы Элебесова, Школьная.

С 9:00 до 17:00:

– микрорайон "Аламедин-1", №56, улицы Садыгалиева, № 109, Токтогула, Бейшеналиевой, Московская, Ала-Арчинская, Кеминская, Тулебердиева, Можайского, Кызыл-Кийская, Кудрука, Гагарина, Айни, Псковская, Циолковского, Чуйкова, Леваневского, Молодой Гвардии, Боталиева, переулки Пензенский, Беломорский, Краснофлотский, Самаркандский, Кантский

С 9:00 до 12:00:

– улицы Садыгалиева, Дэн Сяопина.

С 13:00 до 17:00:

– улицы Турусбекова, Чокморова.

В Чуйской области с 9:00 до 18:00:

– села Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, район ПМК-3, северная часть от объездной дороги), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Дачное (район ГЭС-5), Садовое, жилмассив "Биримдик-Кут";

С 9:00 до 17:00:

– села Сокулук (улицы Ленинградская, Цветочная), Военно-Антоновка (улицы Западная, Колхозная, Пионерская, Фрунзе), Мирное, Майское, Алексеевка (улицы Калинина, Школьная), Арал, Ак-Башат, Айдарбек;

– город Кара-Балта (улицы Тимирязева, Макаренко, Береговая);

С 8:00 до 17:00:

– села Вознесеновка, Эфиронос, Кум-Арык, Букара, Тельмана, Эркин-Сай.