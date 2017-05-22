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В Токмоке и Оше временно прекратят подачу газаВ Токмоке и Оше временно прекратят подачу газаВидео новости за 22 мая 2017 годаВидео новости за 22 мая 2017 года

В каких районах Бишкека и Чуйской области 23 мая отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427439-ru.html

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22 мая 2017, 18:34       Комментарии

23 мая в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 6:00 до 20:00:
– ж/м "Эне-Сай" (улица Орхон).
С 9:00 до 18:00:
– жилмассив "Красный строитель" (улица 2-я Гончарная), улицы Элебесова, Ибраимова, Жумабека, Шопокова, проспект Жибек Жолу, Хмельницкого, Широкая переулок Зайсанский, 8-й мкр., №№ 30Б, 30В, 35-38, 42.
С 8:00 до 17:00:
– улицы Элебесова, Школьная.
С 9:00 до 17:00:
– микрорайон "Аламедин-1", №56, улицы Садыгалиева, № 109, Токтогула, Бейшеналиевой, Московская, Ала-Арчинская, Кеминская, Тулебердиева, Можайского, Кызыл-Кийская, Кудрука, Гагарина, Айни, Псковская, Циолковского, Чуйкова, Леваневского, Молодой Гвардии, Боталиева, переулки Пензенский, Беломорский, Краснофлотский, Самаркандский, Кантский
С 9:00 до 12:00:
– улицы Садыгалиева, Дэн Сяопина.
С 13:00 до 17:00:
– улицы Турусбекова, Чокморова.
В Чуйской области с 9:00 до 18:00:
– села Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, район ПМК-3, северная часть от объездной дороги), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Дачное (район ГЭС-5), Садовое, жилмассив "Биримдик-Кут";
С 9:00 до 17:00:
– села Сокулук (улицы Ленинградская, Цветочная), Военно-Антоновка (улицы Западная, Колхозная, Пионерская, Фрунзе), Мирное, Майское, Алексеевка (улицы Калинина, Школьная), Арал, Ак-Башат, Айдарбек;
– город Кара-Балта (улицы Тимирязева, Макаренко, Береговая);
С 8:00 до 17:00:
– села Вознесеновка, Эфиронос, Кум-Арык, Букара, Тельмана, Эркин-Сай.

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