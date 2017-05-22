В Токмоке и Оше временно прекратят подачу газа

22 мая 2017, 18:45 Комментарии

В Токмоке и Оше временно прекратят подачу голубого топлива, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

По данным компании, отключения связаны с проведением работ по устранению утечки газа.

"Будет прекращена подача природного газа в следующих районах: 23 мая в городе Ош, участок Нурдар, Зарбдор, аваигородок с 09:00 по 17:00; 24 мая в городе Токмок в районе, ограниченном отрезками улиц Гагарина, Дубовицкого, Шамсинская, Токтогула, Очарова, Гравийная с 08:00 по 17:00; 25 мая в Токмоке по улице Победы №152 с 08:00 по 17:00; 26 мая в Токмоке по улицам Первомайская, Казахстанская, Комсомольская, Береговая с 08:00 по 17:00. Работы по устранению утечки газа проводятся в целях обеспечения безопасности и бесперебойности работы оборудования", – говорится в сообщении.