Kazinform: Акорда опубликовала фотографию Нурсултана Назарбаева с Дональдом Трампом

22 мая 2017, 18:00 Комментарии

Kazinform: На официальной странице Акорды в Instagram появилась cовместная фотография Главы государства Нурсултана Назарбаева с Президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщалось, в рамках участия в саммите "США - Исламский мир" в Саудовской Аравии Президент Казахстана провел краткие переговоры с рядом глав государств и руководителями делегаций. В частности, Нурсултан Назарбаев побеседовал с Президентом США Дональдом Трампом. Были обсуждены основные направления двустороннего взаимодействия, включая перспективы углубления связей в торгово-экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах. Президенты двух стран также обменялись мнениями по ряду вопросов международной повестки дня.