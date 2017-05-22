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Kazinform: Акорда опубликовала фотографию Нурсултана Назарбаева с Дональдом Трампом

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kazinform...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427437-ru.html

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22 мая 2017, 18:00       Комментарии

Kazinform: На официальной странице Акорды в Instagram появилась cовместная фотография Главы государства Нурсултана Назарбаева с Президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщалось, в рамках участия в саммите "США - Исламский мир" в Саудовской Аравии Президент Казахстана провел краткие переговоры с рядом глав государств и руководителями делегаций. В частности, Нурсултан Назарбаев побеседовал с Президентом США Дональдом Трампом. Были обсуждены основные направления двустороннего взаимодействия, включая перспективы углубления связей в торгово-экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах. Президенты двух стран также обменялись мнениями по ряду вопросов международной повестки дня.

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