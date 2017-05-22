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Asia+: Первая встреча президентов Таджикистана и Узбекистана: теплое рукопожатие

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/asia-perv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427436-ru.html

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Назарбаев встретился с Трампом и Тиллерсоном

22 мая 2017, 18:02       Комментарии

Asia+: Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках участия в саммите арабо-мусульманских стран и США в Эр-Рияде провел свою первую официальную встречу с избранным в декабре 2016 года президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым. Президенты обменялись крепкими рукопожатиями и успели немного пообщаться.
По фото, которое опубликовала пресс-служба таджикского лидера, можно сделать вывод: дружба между президентами крепка.
Как возродилась дружба
После кончины в сентябре месяце прошлого года первого президента Узбекистана Ислама Каримова и приходом к власти Шавката Мирзияева таджикско-узбекские отношения заметно потеплели.
Еще 9 сентября прошлого года, когда премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев был наделен полномочием и.о. президента своей страны, он заявил, что главным приоритетом внешнеполитической деятельности Узбекистана является регион Центральной Азии, с которым связаны национальные интересы его страны.
"Мы неизменно остаемся приверженными проведению открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей – Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана", - заявил тогда Мирзиёев.
29 сентября прошлого года по поручению Мирзияева Душанбе с официальным визитом посетил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.
В ходе встречи Камилова с президентом Таджикистана стороны с удовлетворением отметили позитивные тенденции последнего времени во взаимоотношениях двух стран, в том числе возросшие объемы товарооборота, активизацию работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также важность поддержания постоянных политических консультаций и диалога на высшем и высоком уровнях.
27 декабря 2016 года в Душанбе состоялось очередное заседание межправительственной комиссии Таджикистана и Узбекистана по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором стороны заявили о намерениях активизации двухсторонних отношений.
5 октября и 5 декабря прошлого Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзияев провели телефонные разговоры, на которых обсуждались вопросы активизации двухсторонних связей.
В апреле 2017 года после 25-летнего перерыва возобновилось авиасообщение между Душанбе и Ташкентом.
В конце апреля в Душанбе впервые в истории двухсторонних отношений с размахом прошла выставка товаров, производимых в Узбекистане. А в начале мая впервые в истории таджикско-узбекских отношений в Таджикистане прошли Дни культуры Узбекистана.

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