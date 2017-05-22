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Gundogar: Туркменистан и Иран обменялись заключенными

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gundogar-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427435-ru.html

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Президенты Кыргызстана и Болгарии обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипотношений между странами

22 мая 2017, 18:17       Комментарии

Gundogar: 27 граждан Ирана, осужденных в Туркменистане, экстрадированы на родину для дальнейшего отбытия наказания. В свою очередь, иранские правоохранительные органы передали туркменским коллегам 3 осужденных граждан Туркменистана.
Обмен состоялся 20 мая 2017 года в исполнение договоренностей, достигнутых во время визита Президента Ирана Хассана Роухани в Туркменистан в марте 2015 года.
На сегодняшний день в туркменских тюрьмах остаются 280 осужденных граждан Ирана. В отношении их экстрадиции ведутся переговоры, информирует агентство ИРНА.
Сколько всего граждан Туркменистана отбывают наказание в Иране, не сообщается.

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