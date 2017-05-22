Gundogar: Туркменистан и Иран обменялись заключенными

22 мая 2017, 18:17 Комментарии

Gundogar: 27 граждан Ирана, осужденных в Туркменистане, экстрадированы на родину для дальнейшего отбытия наказания. В свою очередь, иранские правоохранительные органы передали туркменским коллегам 3 осужденных граждан Туркменистана.

Обмен состоялся 20 мая 2017 года в исполнение договоренностей, достигнутых во время визита Президента Ирана Хассана Роухани в Туркменистан в марте 2015 года.

На сегодняшний день в туркменских тюрьмах остаются 280 осужденных граждан Ирана. В отношении их экстрадиции ведутся переговоры, информирует агентство ИРНА.

Сколько всего граждан Туркменистана отбывают наказание в Иране, не сообщается.