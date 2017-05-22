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Неизвестную песню Батырхана Шукенова презентуют в Алматы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/neizvestn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427433-ru.html

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22 мая 2017, 18:12       Комментарии

Кабар, 22 мая /Кабар - Казинформ/. Еще одну песню, работу над которой Батырхан Шукенов не успел завершить при жизни, представят на концерте в Алматы, сообщило МИА "Казинформ".
Концертная программа "Спасибо за любовь" будет посвящена памяти Батырхана и приурочена к его 55-летию. "Идея концерта родилась, когда я обдумывал сам факт юбилея. Приедут музыканты самого Батыра, которые с ним работали на протяжении сольной карьеры. Это будет кульминация вечера - со сцены прозвучит голос самого Батыра. Это будет новая песня, которую еще никто нигде не слышал", - сообщил директор Общественного фонда имени Батырхана Шукенова Олжас Байканов.
В Алматы вспомнить друга и музыканта приедут артисты, чье творчество любил сам Батырхан Шукенов. "Музыкант лично участвовал в работе над альбомами Далера Назарова, записях некоторых песен Валерия Меладзе, сам слушал их музыку. Будет серьезная джаз-роковая группа, собрана со всего мира - из Франции, США, как все помнят, Батырхан Шукенов сам был не только певцом, но и саксофонистом, и нередко выступал на джем-сейшн.
К сожалению, у группы "А'Студио" сейчас серьезная подготовка к выступлениям на ЭКСПО, идет активный репетиционный период, как в Астане, так и за границей. Они всей душой с нами и если у них что-то изменится, то они обязательно приедут", - рассказал Олжас Байканов.
На деньги, собранные от продажи билетов на концерт, будет выпущен новый альбом "Спасибо за любовь", уже есть все договоренности с авторами музыки и текста. Презентация планируется ближе к осени. Олжас Байканов отмечает, что на студиях есть материал, оставленный Батырханом Шукеновым, которого хватит еще на три альбома. Режиссером концерта "Спасибо за любовь", посвященного юбилею Батырхана Шукенова, выступит Алишер Сулейменов. Ведущие вечера - Сагнай Абдуллин и Жанар Дугалова. Напомним, экс-солист казахстанской группы "А'Студио", певец Батырхан Шукенов скончался на 53-м году жизни в Москве в ночь на 29 апреля 2015 года.

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