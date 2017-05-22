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На кыргызско-таджикской границе произошло 6-балльное землетрясение

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360281_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427429-ru.html

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22 мая 2017, 17:46       Комментарии

Сегодня, 22 мая, на кыргызско-таджикской границе произошло землетрясение. Об этом сообщили в институте сейсмологии.
Землетрясение силой 6 баллов в очаге произошло примерно в 15.23 на кыргызско-таджикской границе в Ошской области.
По данным МЧС, в населенных пунктах Бор-Добо, Кара-Киндик сила подземных толчков составила 5 баллов, в Нуре и Сары-Таше ощущались толчки 4-4,5 балла.
Отметим, по шкале интенсивности подземные толчки от 4 до 5 баллов считаются довольно сильными. Возможны колебания окон и дверей, качание висячих предметов, скрип полов, дребезжание стекол и осыпание побелки.
По предварительным данным МЧС, жертв и разрушений нет.

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