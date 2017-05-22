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Asia+: Узбекский генерал Дустум покинул Афганистан, улетев лечиться в Турцию

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/asia-uzbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427428-ru.html

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22 мая 2017, 17:58       Комментарии

Trend: Первый вице-президент Афганистана генерал Абдул Рашид Дустум покинул страну и вылетел в Турцию, передает Аfghanistan.ru со ссылкой на телеканал "Толо". По данным источников в окружении Дустума, вице-президент покинул Афганистан под давлением родственников, настаивающих на необходимости его лечения за границей.
Тем временем источник в правительственных кругах сообщил прессе, что генерал Дустум вылетел в Турцию в пятницу вечером.
Ранее в СМИ появились сообщения о намерениях президента ИРА Мохаммад Ашрафа Гани выслать своего заместителя из страны. Согласно поступившим данным, афганский лидер дважды обсуждал данный вопрос со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, и за Дустумом в Кабул уже прибывал турецкий самолет, однако первый вице-президент отказался покидать страну.
Отметим, что в прошлом году экс-губернатор провинции Джаузджан Ахмад Эшчи после словесного конфликта с генералом был задержан его телохранителями. По словам потерпевшего, последние подвергали его истязаниям и надругательству по приказу Дустума. Однако пресс-служба Дустума отрицает достоверность этих сведений.

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