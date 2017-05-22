Теперь быстро не поешь — снесли точки фастфуда по улице Жумабека

22 мая 2017, 17:38 Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. В Бишкеке снесли точки быстрого питания по улице Жумабека, сообщила пресс-служба мэрии.

По информации Управления землепользования и строительства, произведен снос 28 самовольно установленных объектов на муниципальной территории без разрешительных документов.

© пресс-служба мэрии города Бишкек Снос точек быстрого питания по улице Жумабека По улице Жумабека от улицы Ибраимова до Осмонкула снесены два павильона, столовая облегченного типа, две тандырные пристройки и 21 штендер.

Владельцам ранее были выданы уведомления о сносе незаконно установленных объектов.