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Теперь быстро не поешь — снесли точки фастфуда по улице Жумабека

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427426-ru.html

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22 мая 2017, 17:38       Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. В Бишкеке снесли точки быстрого питания по улице Жумабека, сообщила пресс-служба мэрии.
По информации Управления землепользования и строительства, произведен снос 28 самовольно установленных объектов на муниципальной территории без разрешительных документов.
© пресс-служба мэрии города Бишкек Снос точек быстрого питания по улице Жумабека По улице Жумабека от улицы Ибраимова до Осмонкула снесены два павильона, столовая облегченного типа, две тандырные пристройки и 21 штендер.
Владельцам ранее были выданы уведомления о сносе незаконно установленных объектов.

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