Еще одна песня Атамбаева появилась в Сети — "Я вас люблю"

22 мая 2017, 17:46 Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. В Cети появился видеоклип на очередную песню президента Алмазбека Атамбаева под названием "Я вас люблю".

Видеоролик опубликован на странице пользователя Toptash в YouTube.

В субботу в Интернете также появился клип к песне Атамбаева "Энекем", посвященный матери. 21 мая в Кыргызстане отмечали День матери.

Это уже седьмой клип к песне главы государства, обнародованный в Сети. Ранее он записал шесть композиций - "Я не могу без тебя жить", "Судьбе назло", "Мне не страшно умирать", "Нелепые слова", "Кыргызстаным" и "Энекем".