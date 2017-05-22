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Еще одна песня Атамбаева появилась в Сети — "Я вас люблю"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427425-ru.html

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Атамбаев назвал меня по имени — откровения бишкекской телеведущей

22 мая 2017, 17:46       Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. В Cети появился видеоклип на очередную песню президента Алмазбека Атамбаева под названием "Я вас люблю".
Видеоролик опубликован на странице пользователя Toptash в YouTube.
В субботу в Интернете также появился клип к песне Атамбаева "Энекем", посвященный матери. 21 мая в Кыргызстане отмечали День матери.
Это уже седьмой клип к песне главы государства, обнародованный в Сети. Ранее он записал шесть композиций - "Я не могу без тебя жить", "Судьбе назло", "Мне не страшно умирать", "Нелепые слова", "Кыргызстаным" и "Энекем".

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